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22 марта — Сорок святых севастийских мучеников: история и традиции праздника

Православные 22 марта почитают память 40 севастийских мучеников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Православная церковь 22 марта чтит память 40 севастийских мучеников — воинов, которые предпочли пройти через страдания и пытки, но не предали свою веру. Их история полна мужества, для верующих святые стали символом самоотверженности и непоколебимости в борьбе за свои принципы. «Известия» знакомят читателей с историей праздника, его значением и традициями.

День памяти 40 севастийских мучеников – 2025: история

История 40 севастийских мучеников восходит к III веку и связана с периодом гонений на христиан в Римской империи. В то время престол принадлежал императору Константину Великому, который легализовал христианство. Но в разных частях страны всё еще процветало идолопоклонство, и последователям истинной веры грозили суровые наказания, включающие даже смерть.

Так, в городе Севастии (ныне Сивас, Турция) служил генерал Агриколай, который призывал своих солдат отречься от веры, приносить жертвы языческим идолам и даже участвовать в гонениях на христиан.

Однако в рядах воинов, состоящих под командованием генерала, встретились верные своим убеждениям христиане. Эти 40 человек отказались отречься от Христа, и, когда генерал вынес приговор, они должны были быть подвергнуты суровым испытаниям, чтобы вынудить их отказаться от веры.

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Поначалу солдат бросили в темницы без воды и питья. Но, несмотря на физическую слабость и истощение, мученики не отринули свою веру и продолжили молиться. Однажды узники услышали голос, который пообещал им: «Претерпевший до конца спасется».

Поняв, что заточение бессильно, Агриколай решил подвергнуть верующих еще более изощренной пытке. Бунтовщиков раздели, вывели на озеро в суровый мороз и поставили в воду. На берегу нарочно растопили баню, испытывая их терпение.

Один из солдат сдался и побежал отогреваться, но упал замертво, едва достигнув дверей парилки. Остальные воины продолжали держаться. Вскоре мучеников вновь стало 40 — к ним присоединился один из стражей.

Агриколай пришел в ярость и велел избить христиан до смерти. Но даже умирая, святые не переставали славить Христа. Тела их предали пламени, а кости поначалу бросили в реку.

Позднее городскому епископу явилось видение. Сорок павших воинов пришли к нему и попросили достать их останки из воды. Священнослужитель исполнил их просьбу.

Мучеников причислили к лику святых. Их стойкость и мужество во время гонений превратили их в символ веры и верности Христу.

Традиции на День памяти 40 севастийских мучеников

Многие верующие в день праздника посещают храмы и возносят молитвы святым. Христиане прославляют подвиг мучеников, просят их о заступничестве и поддержке в своей вере.

Также в знаменательную дату проводятся специальные богослужения, включая молебны и панихиды. Они напоминают верующим о мужестве мучеников, их преданности и истинной вере во Христа.

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Распространенной традицией является участие в благотворительных акциях и помощь бедным и нуждающимся. В этот день верующие стараются оказать содействие тем, кто нуждается в поддержке и материальной помощи.

В народе символом праздника считается жаворонок. Издревле существует традициях выпекать этих птиц из теста, угощать детей и соседей, а также кормить сдобой самих пернатых.

Ранее «Известия» рассказали читателям об истории и традициях народного праздника Константинов день.

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