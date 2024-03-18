19 марта — Константинов день: история, традиции, народные приметы

Ежегодно 19 марта православная церковь чтит память 42 мучеников амморейских: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Каллиста и прочих. В 2025 году торжество выпадает на среду. В народном календаре эта дата отмечена как Константинов день. О том, почему на Руси в праздник ходили вокруг колодцев, читайте в материале «Известий».

Константинов день в 2025 году — история

Святые мученики жили в IX веке нашей эры в византийском городе Амморея (Аморий) на территории Малой Азии. Этот город был родиной императора Феофила, правившего с 820 по 867 год. В 831-м он начал войну против сарацинов, которая затянулась на долгие годы.

По преданию, однажды сарацинское войско окружило Амморею, но его защитники доблестно держали оборону, не пуская захватчиков за городские стены. Однако один из воевод по имени Вадитзис предал своих товарищей, в результате город был разрушен, а его жители взяты в плен.

Среди пленных оказались 42 воина, которых император прислал на защиту Аммореи. Их увезли в Сирию и бросили в темницу. В течение семи лет сарацины пытались заставить заключенных отречься от христианской веры с помощью пыток, уговоров. Им обещали свободу, почести и другие блага, если они станут мусульманами и перейдут на сторону победителей. Однако Константин, Феофил, Феодор, Каллист и другие бойцы твердо стояли на своем, не боясь ни боли, ни смерти.

Однажды вечером Вадитзис подозвал подчиненного Константина к тюремному окошку и сказал, что если до утра воины не примут ислам, их казнят. Он предложил бывшим товарищам сделать вид, что они подчинились воле сарацинского правителя, а в душе остаться верными Христу, тем самым сохранив свои жизни. Однако святой Константин, услышав об этом, отверг богохульное предложение. Наутро всех пленных обезглавили. Не избежал смерти и Вадитзис, потерявший доверие сарацинов.

Традиции на Константинов день в 2025 году

На Руси праздник в честь амморейских мучеников называли Константиновым днем, или Константиновыми кругами, так как в этот день было принято вытаптывать снег вокруг колодца. Считалось, что таким образом можно уберечь колодезную воду от грязи во время таяния сугробов. Первый круг всегда доверяли мальчику, юноше или мужчине по имени Константин.

Также в праздник служили молебны и освящали колодцы. Люди молились святому Константину и его подвижникам об укреплении веры, восстановлении здоровья и помощи в воспитании детей.

В южных регионах к Константинову дню прилетали аисты. Этих птиц всегда ждали как предвестников счастья. Молодые супруги видели в них вестников скорого прибавления в семье, а пожилые люди — знак благополучия и достатка.

Вечером в деревнях ходили в баню, смывая с себя болезни колодезной водой, и особым образом поминали усопших. Для этого собирали со стола остатки недоеденного ужина и бросали в реку. По поверьям, эта еда становилась угощением для предков, которые всегда наблюдали за потомками.

Что можно и нельзя делать на Константинов день в 2025 году

Верующим в этот день рекомендуется посетить службу в храме. Полезно будет подробнее узнать о судьбе амморейских мучеников из духовной литературы. Также следует помнить, что праздник приходится на Великий пост. Тем, кто его соблюдает, нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу и молочные продукты. Помимо этого, стоит воздерживаться от праздных развлечений и уделять больше времени молитве, работе над собой и помощи ближним.

На Руси с Константиновым днем были связаны различные суеверия. В основном они касались колодцев и колодезной воды. Согласно поверьям, ее запрещалось тратить впустую, набирать больше, чем требуется для удовлетворения нужд, разбрызгивать и т.д. Человек, проигнорировавший это правило, мог столкнуться с различными препятствиями и неурядицами.

Хозяева старались оберегать свои колодцы от незнакомых людей, опасаясь порчи и болезней. Также в этот день все члены семьи пили только из своей утвари, чтобы не привлечь в дом финансовые трудности.

Беременных женщин в Константинов день к колодцу не пускали, так как верили, что это может осложнить роды. Матери с маленькими детьми старались хотя бы ненадолго передать малыша под присмотр родственникам или соседям. Считалось, что если в праздник ребенок проведет с матерью весь день, он вырастет эгоистичным и избалованным.

С почтением на Константиновы круги относились и к водоемам. Рядом с ними запрещалось ругаться, говорить о ком-либо плохо или срывать злость.

Константинов день 19 марта 2025 — приметы

В Константинов день на Руси внимательно следили за птицами. Встреча с белым аистом сулила человеку удачный год. Радовались и прилету трясогузок, ведь эти птички приносили весть о теплой весне. Стук дятла в лесу, напротив, обещал долгие заморозки, а о скором ненастье сообщало громкое карканье ворон.

Ранее «Известия» рассказали о традициях и запретах народного праздника Герасим Грачевник.