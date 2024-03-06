Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Политика
Путин заявил, что США не справились с ответственностью быть единственной сверхдержавой
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ
Сюжет:

Рок-певица Мара поделилась впечатлениями о поездке в Авдеевку

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рок-певица Мара рассказала, что ездила для выступления перед российскими бойцами в Авдеевке, чтобы усилить их ощущение победы после освобождения города. Об этом артистка рассказала «Известиям» 6 марта.

«Мы въезжали в Авдеевку по Соборной улице, видели груды бетона, железобетонных конструкций, развороченные дома, остовы зданий оставшихся, полностью разгромленный и разрушенный город. Посредине всего мы увидели главный авдеевский храм, он целый, но поврежден осколками», — поделилась исполнительница.

По ее словам, в целом храм очень хорошо сохранился, это она восприняла как настоящее чудо.

Артистка добавила, что перемещаться по Авдеевке можно только в сумерки — до заката или до рассвета, пока не запущены вражеские беспилотники.

«Когда мы садились в машину, то услышали звук прилетевшего вражеского дрона, он завис над нашей машиной, повисел и атаковал другую машину. Там выезжала военная колонна», — пояснила она.

Мара подчеркнула, что детонатор дрона не сработал и пострадавших не было, что она сочла невероятным стечением обстоятельств.

Концерт Мары проходил в подземном тоннеле в целях безопасности. В итоге концерт был исполнен полным звуком перед большим количеством бойцов штурмового отряда, который брал город.

Поездка была целенаправленно в отряд спецназа к операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разведчикам, минометчикам. Бойцы брали администрацию города и водружали на ее здании флаг, уточнила Мара.

Звуковые дороги: Женя Любич гуляет по Питеру, ST едет в ЛНР
Музыкальные новинки недели

Музыканты и актеры часто приезжают в зону проведения специальной военной операции (СВО) для поддержки солдат ВС РФ. Так, 6 февраля рэпер ST (Александр Степанов) выступил перед бойцами Росгвардии в Луганской Народной Республике (ЛНР). Он исполнил свои композиции и впервые представил новую песню. Бойцы Росгвардии высоко оценили поступок исполнителя.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024