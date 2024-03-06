Рок-певица Мара поделилась впечатлениями о поездке в Авдеевку

Рок-певица Мара рассказала, что ездила для выступления перед российскими бойцами в Авдеевке, чтобы усилить их ощущение победы после освобождения города. Об этом артистка рассказала «Известиям» 6 марта.

«Мы въезжали в Авдеевку по Соборной улице, видели груды бетона, железобетонных конструкций, развороченные дома, остовы зданий оставшихся, полностью разгромленный и разрушенный город. Посредине всего мы увидели главный авдеевский храм, он целый, но поврежден осколками», — поделилась исполнительница.

По ее словам, в целом храм очень хорошо сохранился, это она восприняла как настоящее чудо.

Артистка добавила, что перемещаться по Авдеевке можно только в сумерки — до заката или до рассвета, пока не запущены вражеские беспилотники.

«Когда мы садились в машину, то услышали звук прилетевшего вражеского дрона, он завис над нашей машиной, повисел и атаковал другую машину. Там выезжала военная колонна», — пояснила она.

Мара подчеркнула, что детонатор дрона не сработал и пострадавших не было, что она сочла невероятным стечением обстоятельств.

Концерт Мары проходил в подземном тоннеле в целях безопасности. В итоге концерт был исполнен полным звуком перед большим количеством бойцов штурмового отряда, который брал город.

Поездка была целенаправленно в отряд спецназа к операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разведчикам, минометчикам. Бойцы брали администрацию города и водружали на ее здании флаг, уточнила Мара.

Музыканты и актеры часто приезжают в зону проведения специальной военной операции (СВО) для поддержки солдат ВС РФ. Так, 6 февраля рэпер ST (Александр Степанов) выступил перед бойцами Росгвардии в Луганской Народной Республике (ЛНР). Он исполнил свои композиции и впервые представил новую песню. Бойцы Росгвардии высоко оценили поступок исполнителя.