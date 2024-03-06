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Рок-певица Мара выступила перед российскими бойцами в Авдеевке

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Фото: соцсети
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Рок-певица Мара побывала в Авдеевке и выступила для военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России, которые участвовали в штурме города. Концерт проходил в подземном тоннеле в целях безопасности.

В ходе поездки певица также посетила уцелевший в ходе боевых действий храм.

«Проехали места тяжелейших боев, героических наших штурмов. Зачистка идет, но кругом много неразорвавшихся снарядов, двигаться надо очень внимательно. И вражеские беспилотники летают», — поделилась исполнительница.

Она рассказала, что поездка была целенаправленно в отряд спецназа к операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разведчикам, минометчикам. Бойцы брали администрацию города и водружали на ее здании флаг, уточнила Мара.

«Очень рады, что зарядили парней энергией на концерте. Мощно отпраздновали вместе победу!» — сказала рок-певица.

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