Рок-певица Мара выступила перед российскими бойцами в Авдеевке

Рок-певица Мара побывала в Авдеевке и выступила для военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России, которые участвовали в штурме города. Концерт проходил в подземном тоннеле в целях безопасности.

В ходе поездки певица также посетила уцелевший в ходе боевых действий храм.

«Проехали места тяжелейших боев, героических наших штурмов. Зачистка идет, но кругом много неразорвавшихся снарядов, двигаться надо очень внимательно. И вражеские беспилотники летают», — поделилась исполнительница.

Она рассказала, что поездка была целенаправленно в отряд спецназа к операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разведчикам, минометчикам. Бойцы брали администрацию города и водружали на ее здании флаг, уточнила Мара.

«Очень рады, что зарядили парней энергией на концерте. Мощно отпраздновали вместе победу!» — сказала рок-певица.

Музыканты и актеры часто приезжают в зону проведения специальной военной операции (СВО) для поддержки солдат ВС РФ. Так, 6 февраля рэпер ST (Александр Степанов) выступил для бойцов Росгвардии в Луганской Народной Республике (ЛНР). Он исполнил свои композиции и впервые представил новую песню. Бойцы Росгвардии высоко оценили поступок исполнителя.

Позднее, 9 февраля, состоялся официальный релиз трека «Дай ему сил». После этого он сразу же вошел в топ-20 популярных песен. 24 февраля вышел клип. В нем два главных героя — комбриг Росгвардии Сергей Хайрутдинов, Герой России, и президент страны Владимир Путин. По словам музыканта, это люди, олицетворяющие понятие патриотизма. Росгвардейцы, находящиеся в зоне специальной военной операции, оценили новый клип рэпера ST и отметили, что композиция поднимает боевой дух.