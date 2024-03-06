«Оттава» обменяла российского хоккеиста Тарасенко во «Флориду»

Российского хоккеиста Владимира Тарасенко обменяли из «Оттавы» во «Флориду». Об этом на своей странице в соцети X (бывш. Twitter) сообщил журналист телеканала TSN Даррен Дрегер.

«Тарасенко обменян во «Флориду Пантерз». Ожидается возвращение игрока, выбранного на драфте», — написал он.

Российский форвард, обладатель Кубка Стэнли — 2019 Владимир Тарасенко подписал контракт с «Оттавой» перед началом текущего сезона. В ходе прошлого регулярного чемпионата хоккеист в результате обмена перешел из «Сент-Луис Блюз» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Тогда по условиям сделки клуб получил условный выбор первого раунда в драфте НХЛ 2023 года, условный выбор четвертого раунда в драфте НХЛ 2024 года, а также нападающего Самуэля Блэйза и защитника Хантера Скиннера.

31-летний Тарасенко выступал за «Блюз» с 2013 года.

Ранее, 29 февраля, стало известно, что в рамках трехстороннего обмена хоккеист из России Артем Грушников перешел из системы «Даллас Старз» в «Калгари Флэймз». Так «Калгари» получил 20-летнего россиянина, а также выбор во втором раунде драфта-2024 и условный драфт-пик третьего раунда драфта-2026 при условии, если «Даллас» попадет в финал Кубка Стэнли. Кроме того, клуб «Нью-Джерси Девилз» получил от «Далласа» выбор в четвертом раунде драфта-2026.