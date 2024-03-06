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Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
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Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России

Хуснуллин: есть планы модернизации семи аэропортов юга РФ до 2030 года
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития юга России и Приазовья доложил главе государства о планах по обновлению семи аэропортов.

В России ведется большая работа по развитию аэропортов на юге страны. При этом три авиагавани, расположенные в новых российских регионах, могут заработать уже в ближайшие годы, отметил Хуснуллин.

«Есть планы модернизации до 2030 года семи аэропортов, в том числе Сочи, Краснодара и еще ряда аэропортов. У нас в прошлом году Сочи обслужил 14 млн пассажиров», — добавил российский вице-премьер.

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Среди прочего Путин в ходе совещания заявил, что отдых на южных курортах России должен быть более доступным. Необходимо сделать так, чтобы большее число российских граждан смогло отправиться в путешествие по стране, отметил глава государства.

29 февраля Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что проект курортов «Пять морей» позволит увеличить внутренний туристический поток на 10 млн человек в год. Речь шла о туристическом кластере на берегах Каспия, Балтики, Азовского, Черного и Японского морей.

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