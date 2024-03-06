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Путин заявил о необходимости сделать более доступным отдых на Юге России

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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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Отдых на Юге России должен быть более доступным. Об этом 6 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

«Речь пойдет о таких наших регионах, как Республика Крым, город Севастополь, Краснодарский край, Ростовская область и Республика Адыгея, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области», — сказал он на открытии совещания по развитию Юга России и Приазовья в режиме видеоконференции.

Путин указал на то, что Азовское и Черное моря являются традиционными местами отдыха россиян, а туризм — это одна из ключевых отраслей этого региона. Он подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы большее число граждан России смогли отправиться в путешествие по стране. По словам главы государства, нужно, чтобы они смогли выбрать наиболее подходящий им отдых по доступной цене с высоким уровнем комфорта, например пляжный или горнолыжный.

Президент также предложил разделить грузовой и пассажирский потоки железнодорожного сообщения в южном направлении. Он попросил в ходе совещания обозначить предложения по расширению пропускной способности ж/д в сторону Азовского и Черного морей.

По словам российского лидера, в ближайшие пять лет в Азово-Черноморском регионе будут построены и реконструированы 460 км федеральных и 320 км региональных автодорог.

Короткое русское лето: Россию ждет амбициозная программа развития туризма
Новые суперкурорты смогут принимать порядка 10 млн туристов ежегодно

29 февраля Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что проект курортов «Пять морей» позволит увеличить внутренний туристический поток на 10 млн человек в год. Речь шла о туристическом кластере на берегах Каспия, Балтики, Азовского, Черного и Японского морей.

В тот день в Минэкономразвития РФ спрогнозировали прием 9 млн гостей на курортах проекта «Пять морей». В ведомстве подчеркнули, что в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется к 2030 году практически удвоить число туристических поездок.

Еще в июне прошлого года Путин также поручил развивать круглогодичные морские курорты до уровня, превышающего мировые стандарты.

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