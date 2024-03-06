Стратегические бомбардировщики США пересекли Швецию в рамках учений

Стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer и B-52 Stratofortress совершили полет над Швецией в рамках совместных учений с военно-воздушными силами королевства. Об этом в среду, 6 марта, сообщается на сайте шведских ВВС.

Уточняется, что полет проходил над «значительной частью» воздушного пространства страны, в том числе над Стокгольмом и Уппсала. Американские бомбардировщики сопровождали шведские истребители JAS 39 Gripen.

Как утверждает шведская сторона, целью полета была отработка обороны Швеции и ее способности совместных действий с другими странами. После этого бомбардировщики направились в Норвегию для участия в маневрах НАТО Nordic Response 2024.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что учения Nordic Response носят провокационный и агрессивный характер. По ее словам, они дополнительно «взвинчивают» спираль эскалации на фоне накалившейся политической обстановки в Европе.

До этого, 4 марта, с аналогичной оценкой выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он указал, что все подобные маневры, географически приближенные к линии соприкосновения, усиливают опасность военных инцидентов.

Учения Североатлантического альянса Nordic Response проходят 3–14 марта в Финляндии, Швеции и северной части Норвегии. В них задействованы более 20 тыс. военнослужащих из 14 государств, более 100 самолетов и вертолетов, а также свыше 50 боевых кораблей. Помимо этого НАТО параллельно проводит с 24 января по 31 мая масштабные учения Steadfast Defender в непосредственной близости от границ РФ.