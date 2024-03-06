Военный эксперт указал на эффективность ПВО РФ после уничтожения авиабомбы Hammer

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в очередной раз продемонстрировали свою эффективность, сбив в зоне спецоперации на Украине французскую управляемую авиабомбу AASM Hammer. Об этом «Известиям» в среду, 6 марта, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Ранее в среду Минобороны впервые сообщило о сбитой в зоне СВО бомбе Hammer.

«Эта бомба, после ее запуска с самолета, самостоятельно планирует и попадает в точку, где находится цель, но французы усовершенствовали ее. Теперь эту авиабомбу Hammer можно запускать, например, с американских систем залпового огня HIMARS», — отметил Кошкин.

Он рассказал, что эти авиабомбы попали в Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Франции еще в период подготовки к летнему контрнаступлению в прошлом году. Украинские войска пытались использовать их, но они не принесли им преимуществ, добавил эксперт.

«Сейчас наши средства ПВО смогли не только засечь эту бомбу, планирующую цели, но и уничтожить. Дело в том, что расстояние для поражения цели до 90 км. Естественно, эти бомбы представляют собой определенную высокотехнологичную систему уничтожения целей, но наши средства ПВО, как и всегда, выступили весьма эффективно — не только смогли захватить и уничтожить снаряды, которые были выпущены из системы залпового огня HIMARS, но и эту управляемую авиабомбу AASM Hammer», — резюмировал военный эксперт.

Также в этот день, 6 марта, Минобороны сообщило, что экипаж российского танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил очередную боевую машину Abrams производства США на авдеевском направлении. Он стал четвертым танком, ликвидированным российской армией в зоне СВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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