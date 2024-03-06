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Захарова заявила об открытых дверях БРИКС для Аргентины

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Двери объединения БРИКС остаются открытыми для Аргентины, заявила 6 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на сессии марафона общества «Знание» на полях Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе».

«Вопрос в том, насколько руководство Аргентины будет отражать волю аргентинского народа, а мы свои двери не закрываем», — подчеркнула высокопоставленный дипломат.

В середине февраля Аргентина официально сообщила России, что не планирует присоединяться к БРИКС и остается вне объединения. Как отметил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, БРИКС «не драматизируют» данную ситуацию, при этом приглашение Аргентине остается в силе.

Ранее, 19 января, официальный представить Кремля Дмитрий Песков высказался, что отказ Аргентины от вступления в БРИКС вызывает сожаление, однако очередь желающих сотрудничать с объединением государств очень большая.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей в конце декабря 2023 года направил письма российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых отклонил приглашение стать участником БРИКС. По мнению Милея, в данный момент участие страны в сообществе неуместно.

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Позднее глава МИД Аргентины Диана Мондино уточнила, что отказ государства от вступления в объединение частично мотивирован идеологическими мотивами.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика. Сейчас в блоке 10 стран.

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