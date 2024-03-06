В Британии заявили о готовности передать Украине замороженные активы РФ в долг

Великобритания готова предоставить Украине ссуду на сумму замороженных активов России, на том основании, что РФ будет вынуждена выплатить репарации после окончания конфликта. Такое заявление сделал глава британского МИД Дэвид Кэмерон 5 марта.

«Существует возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита или облигаций, которые эффективно используют замороженные российские активы в качестве гарантии, чтобы передать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия выплатит репарации», — приводит слова политика The Guardian.

По его словам, вероятно, такое решение является лучшим выходом в данной ситуации. Кроме того, Кэмерон выразил уверенность, что данные шаги не подорвут репутацию Лондона.

Саммит ЕС утвердил предложение Еврокомиссии (ЕК) использовать доходы от замороженных активов России для финансирования помощи Украине 1 февраля. Затем газета Financial Times сообщила, что страны «большой семерки» (G7) намерены выпустить долговые обязательства для финансовой помощи Украине с использованием замороженных активов РФ в качестве залога. Такой план был предложен Бельгией. Позже отмечалось, что европейские страны не одобряют данное предложение.

Накануне, 5 марта, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не готов поддержать решения в отношении использования замороженных российских активов, если они не будут соответствовать международному праву. При этом глава государства добавил, что Франция поддерживает введение налога на прибыль от активов РФ, которая составит €3–5 млрд в год.

Ранее, 3 марта, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что использование замороженных активов России представляет юридические и экономические сложности, но существует несколько решений этих проблем.

МИД России пообещал 10 февраля жесткую реакцию на действия западных стран по отправке замороженных активов на помощь Украине. Планы Евросоюза по конфискации активов в ведомстве назвали экономическим бандитизмом и подчеркнули, что они грубо нарушают международное право, причем ЕС сам это признает.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что изъятие в любой форме российских активов будет оспорено Москвой в судах. Он подчеркнул, что принятие данных решений будет «глубоко незаконно».

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов ЦБ.