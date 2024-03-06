Рубашку мистера Дарси из сериала «Гордость и предубеждение» продали за 25 тыс. фунтов

Рубашка, в которую актер Колин Фёрт был одет во время съемок телесериала «Гордость и предубеждение» (1995), была продана за 25 тыс. фунтов стерлингов (около $31,8 тыс.) на благотворительном аукционе в Лондоне. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает BBC News.

В этой рубашке мистер Дарси отправляется на импровизированное купание в своем озере, а затем выходит из него в мокрой одежде и сталкивается со своей возлюбленной, Элизабет Беннет, которую сыграла Дженнифер Эль.

«Сцены с мокрой рубашкой на самом деле не было в книге Джейн Остин, но это не помешало ей стать одним из самых известных телевизионных моментов всех времен», — говорится в статье.

Ожидалось, что наряд, включающий белую рубашку, бархатную жилетку, бриджи и ботинки, будет стоить от 7 тыс. до 10 тыс. фунтов стерлингов (от $8,9 тыс. до $12,7 тыс.), но его цена выросла более чем в два раза. Это одна из нескольких рубашек, которые использовались во время съемок. Другая уже была продана ранее на благотворительном аукционе, а третья осталась в архиве.

«Это не только рубашка, но и весь костюм, который Колин носил в этой сцене, включая ботинки», — сказала дизайнер костюма Дина Коллинз в интервью BBC Radio 4.

Аукцион проводила организация Kerry Taylor Auctions, на нем были выставлены наряды из архивов Cosprop — дома костюмов, основанного дизайнером Джоном Брайтом. На мероприятии были наряды, которые носили Мадонна, Марго Робби и Джонни Депп. С молотка ушли и костюмы из драматических сериалов, в том числе «Острые козырьки» и «Аббатство Даунтон».

Ранее, в сентябре прошлого года, The Guardian сообщила, что письмо писателя Эрнеста Хемингуэя о выживании в авиакатастрофах продано за $237 тыс. Он рассказывал своему адвокату в 1954 году о травмах и о первом опыте охоты на льва в Кении.

23 января 1954 года писатель с женой отправились в путешествие на самолете в Уганде, однако транспортное средство потерпело крушения. Писатель выжил и сообщал адвокату, что он ослаблен из-за внутреннего кровотечения. Письмо ушло с молотка на аукционе Nate D Sanders Auctions и собрало 12 заявок.