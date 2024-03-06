Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Политика
Путин заявил, что США не справились с грузом ответственности как единственная сверхдержава
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ

Эксперты спрогнозировали рост цен на новые авто в России

Эксперт Тузов: с 1 апреля на российском авторынке ожидается рост цен на новые авто
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 апреля 2024 года на российском авторынке ожидается рост цен на новые авто, сообщил «Известиям» 6 марта независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. Он не исключил повышения стоимости в рамках 5–10%.

«Предпосылкой к этому стали новые механизмы растаможки автомобилей, которые поступают в РФ из стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза. — Ред.). Так как после изменений в законодательстве растамаживать авто придется по полным ставкам ФТС (Федеральной таможенной службы. — Ред.) РФ, экономия от приобретения авто по параллельному импорту нивелируется. Например, Changan UNI-K до нововведений можно было купить за 3,2 млн рублей, когда у официальных дилеров он стоил более 4 млн рублей. После обновления размеров пошлин автомобиль обойдется примерно в 3,9 млн рублей», — сказал он.

По словам эксперта, рост цен сократит спрос на авто, ввозимые по параллельному импорту, что негативно отразится на ассортименте новых машин в стране. Это может спровоцировать увеличение стоимости тех моделей, которые поставляются в страну напрямую от производителя.

«Конечно, роста цен на 30–40% опасаться не стоит, особенно с учетом нескольких обновлений прайсов в течение последнего года, но повышение в рамках 5–10% не исключено», — добавил Тузов.

Руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко подтвердил, что нововведения в таможенном оформлении — основной фактор, который окажет влияние на стоимость автомобилей текущей весной.

«Ужесточение правил ввоза отразится на стоимости логистики и таможенной очистки, что будет транслировано в увеличении стоимости самих автомобилей. Объем продаж может снизиться. Дальнейшая динамика цен будет в том числе зависеть от курса валют и общего наличия авто на российском рынке», — отметил он.

Расти большой: продажи новых автомобилей за месяц увеличились на треть
В дальнейшем эксперты прогнозируют снижение спроса и рост цен

Ранее в этот день аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в феврале текущего года средняя цена подержанного легкового автомобиля в России выросла на 1,4% по сравнению с январем. Так, средняя стоимость легкового автомобиля на вторичном рынке составила 1,61 млн рублей. В деньгах удорожание за месяц оказалось равным 22 тыс. рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024