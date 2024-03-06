Эксперты спрогнозировали рост цен на новые авто в России

С 1 апреля 2024 года на российском авторынке ожидается рост цен на новые авто, сообщил «Известиям» 6 марта независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. Он не исключил повышения стоимости в рамках 5–10%.

«Предпосылкой к этому стали новые механизмы растаможки автомобилей, которые поступают в РФ из стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза. — Ред.). Так как после изменений в законодательстве растамаживать авто придется по полным ставкам ФТС (Федеральной таможенной службы. — Ред.) РФ, экономия от приобретения авто по параллельному импорту нивелируется. Например, Changan UNI-K до нововведений можно было купить за 3,2 млн рублей, когда у официальных дилеров он стоил более 4 млн рублей. После обновления размеров пошлин автомобиль обойдется примерно в 3,9 млн рублей», — сказал он.

По словам эксперта, рост цен сократит спрос на авто, ввозимые по параллельному импорту, что негативно отразится на ассортименте новых машин в стране. Это может спровоцировать увеличение стоимости тех моделей, которые поставляются в страну напрямую от производителя.

«Конечно, роста цен на 30–40% опасаться не стоит, особенно с учетом нескольких обновлений прайсов в течение последнего года, но повышение в рамках 5–10% не исключено», — добавил Тузов.

Руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко подтвердил, что нововведения в таможенном оформлении — основной фактор, который окажет влияние на стоимость автомобилей текущей весной.

«Ужесточение правил ввоза отразится на стоимости логистики и таможенной очистки, что будет транслировано в увеличении стоимости самих автомобилей. Объем продаж может снизиться. Дальнейшая динамика цен будет в том числе зависеть от курса валют и общего наличия авто на российском рынке», — отметил он.

Ранее в этот день аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в феврале текущего года средняя цена подержанного легкового автомобиля в России выросла на 1,4% по сравнению с январем. Так, средняя стоимость легкового автомобиля на вторичном рынке составила 1,61 млн рублей. В деньгах удорожание за месяц оказалось равным 22 тыс. рублей.