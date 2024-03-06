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Автомобили с пробегом подорожали в России в феврале

«Автостат»: средняя цена автомобиля с пробегом в РФ выросла до 1,61 млн рублей
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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В феврале текущего года средняя цена подержанного легкового автомобиля в России выросла на 1,4% по сравнению с январем. Об этом 6 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Средняя цена легкового автомобиля на вторичном рынке составила 1,61 млн рублей. В деньгах удорожание за месяц оказалось равным 22 тыс. рублей.

По сравнению с февралем 2023 года подержанные легковые автомобили в РФ стали дороже в среднем на 13,4% (190 тыс. рублей в денежном выражении).

В январе, по данным агентства, продажи авто с пробегом в РФ стали худшими за семь лет. Главными причинами падения вторичного рынка аналитики назвали снижение объемов импорта подержанных авто в Россию, продолжающийся рост цен и увеличение сроков владения машинами.

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Ранее, 29 февраля, директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин рассказал «Известиям», что дилеры наращивают свое присутствие на российском вторичном авторынке, в 2023 году количество автомобилей от частных продавцов упало на 19%, доля автодилеров выросла на 59%, а доля профессиональных продавцов увеличилась на 17%.

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