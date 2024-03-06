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Боррель исключил стремление Евросоюза создать единую армию

Боррель: ЕС нужны не единые войска, а усердная работа над сплоченностью 27 армий
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Евросоюзу (ЕС) пока не нужно создавать единую армию, вместо этого необходимо работать над сплоченностью между военными силами каждой страны — члена объединения. Об этом заявил верховный представитель альянса по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, его слова 6 марта приводит газета Politico.

«Оборона — это компетенция государств-членов. Смысл не в том, чтобы иметь армию ЕС, а в том, чтобы лучше работать вместе с 27 армиями», — сказал он.

При этом Боррель уточнил, что среди стран Евросоюза появилось «чувство срочности и ответственности» за активизацию совместной работы в сфере обороны.

Кроме того, газета указала на то, что на протяжении многих лет Германия, Франция и Венгрия призывали другие страны ЕС создать единую армию, однако в последние месяцы эта тема затихла на фоне напряженного обсуждения вопросов обороны.

Издание отметило, что, по мнению немецкого евродепутата Ханны Нойманн, причиной отказа от подобных идей является неспособность организации производить необходимое количество боеприпасов для защиты альянса и его союзников.

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Накануне, 5 марта, Боррель заявил, что оборонной промышленности ЕС не хватает финансирования для производства достаточного количество оружия для помощи Украине и потребностей европейских стран. По его словам, оно необходимо для удовлетворения спроса.

В тот день Европейская комиссия (ЕК) представила стратегию военной промышленности ЕС. Она включила в себя закупку не менее 40% оборонного оборудования на совместной основе к 2030 году, увеличение доли торговли в этой сфере внутри Евросоюза до 35% от стоимости оборотного рынка альянса также к 2030-му и обеспечение как минимум 50% закупок для обороны внутри организации. Стратегией также предлагается подключить к ней Украину. Как указано, это подразумевает развитие тесных связей с Киевом и его полное участие в инициативах ЕС в поддержку оборонной промышленности.

В середине февраля стратегию военной промышленности Евросоюза анонсировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. Она отметила, что это предусматривает рост военного производства на 20%. Также глава ЕК добавила, что европейцы должны на поле боя «перехитрить» Россию.

Страны Европы из-за конфликта на Украине стали заявлять о планах нарастить темпы оборонной промышленности. Так, 14 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия нарастит мощности по производству артиллерийских снарядов. Он добавил, что ФРГ передаст Украине в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в 2023 году.

Кроме того, 13 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны НАТО к увеличению своих оборонных возможностей.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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