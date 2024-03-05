Еврокомиссия предложила подключить Украину к Европейской стратегии военпрома

Европейская комиссия (ЕК) предложила подключить Украину к впервые созданной Европейской стратегии военной промышленности. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба ЕК.

«ЕК представила сегодня первую в истории Европейскую стратегию военной промышленности, которая закладывает новые амбиции и поддерживает конкурентоспособность и готовность нашей оборонной промышленности. Стратегия включает развитие тесных связей с Украиной и ее полное участие в инициативах ЕС в поддержку оборонной промышленности, а также стимулирование сотрудничества между оборонной промышленностью ЕС и украинским оборонным сектором», — говорится в заявлении.

Стратегия предусматривает закупку не менее 40% оборонного оборудования на совместной основе к 2030 году, увеличение доли оборонной торговли внутри Евросоюза до 35% от стоимости оборотного рынка ЕС к 2030 году и обеспечение как минимум 50% закупок для обороны внутри Евросоюза.

В рамках стратегии предполагается создание совета по оборонно-промышленной готовности, который объединит членов Евросоюза и верховного представителя европейского оборонного агентства.

6 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз намеревается начать первые выплаты Украине из фонда в €50 млрд в марте. За день до этого ЕС и Международная финансовая кооперация (МФК) подписали документ об инвестициях для реконструкции Украины на €500 млн. Инвестиции затронут все секторы экономики страны, в том числе в основную инфраструктуру и производство товаров.

В конце февраля фон дер Ляйен сообщила, что ЕС в марте передаст Украине €4,5 млрд в рамках пакета помощи на €50 млрд. Кроме того, чиновники обсудили проблемы, связанные с экспортом украинских сельскохозяйственных товаров в Европу и совместную работу по обороне.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.