Боррель заявил о нехватке финансирования оборонной индустрии Евросоюза

Оборонной промышленности Европейского союза (ЕС) не хватает финансирования для производства достаточного количество оружия для помощи Украине и потребностей европейских стран. Об этом заявил во вторник, 5 марта, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

«Сегодня нам не хватает не производственной мощности, а финансирования. Финансирование фундаментально важно», — отметил высокопоставленный дипломат.

Боррель подчеркнул, что для удовлетворения спроса финансирование оборонной отрасли необходимо.

Ранее, 4 марта, сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) 5 марта представит оборонную стратегию ЕС и обширную европейскую программу оборонных инвестиций (EDIP), членом которой станет Украина. Как отметил портал Euractiv, в итоге будут упрощены поставки Киеву вооружений и использование западным военно-промышленным комплексом опыта боевых действий в украинском конфликте.

В середине февраля стратегию военной промышленности ЕС анонсировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. Она отметила, что стратегия предусматривает рост военного производства на 20%. Также глава ЕК добавила, что европейцы должны на поле боя «перехитрить» Россию.

Страны Европы из-за конфликта на Украине стали заявлять о планах нарастить темпы оборонной промышленности. Так, например, 14 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия нарастит мощности по производству артиллерийских снарядов. Он добавил, что ФРГ передаст Украине в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в 2023 году.

Кроме того, 13 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны НАТО к увеличению своих оборонных возможностей.

ЕС утвердил план передачи Киеву 1 млн артснарядов в течение 12 месяцев в конце марта прошлого года.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.