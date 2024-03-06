Объявлены победители первой части Национальной премии интернет-контента 2024

В концертном комплексе «Роза холл» подвели итоги первой части III Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ). Церемония награждения прошла 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проводится Росмолодежью с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».

Награды победителям вручили в 14 ориентированных на молодежную аудиторию номинациях, включая четыре основных, три тематических и семь специальных.

«Символично, что в этом году Премия ИРИ была вручена первым победителям на Всемирном фестивале молодежи. Одна из главных задач нашей награды — открывать и отмечать новые имена: авторов, продюсеров, создателей контента, который сделан талантливо, несет аудитории позитив, пользу, пищу для ума и при этом популярен, причем часто не только в России», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, уточнив, что за последний год их количество выросло и жюри было непросто выбрать лучших.

Первый акт церемонии провели итальянский пианист-виртуоз, блогер Лоренцо Баньяти и иранский фуд-блогер и трэвел-блогер Ромина Багери. Во второй части их сменили сербский и российский актер, продюсер Милош Бикович и российская певица Люся Чеботина.

Голосом Премии третий год подряд стал Сергей Бурунов.

Гостями мероприятия стали, в частности, заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, официальный представитель МИД России Мария Захарова, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Лучшим «Проектом в вертикальном формате» назван веб-сериал «Ваня, спасай!», сюжет которого разворачивается вокруг жизни студентов и будней добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей, базирующегося в РТУ МИРЭА. Главную роль в сериале сыграл певец Ваня Дмитриенко, он же поднялся на сцену за наградой в форме спасателя ВСКС. Статуэтку Премии команде сериала вручили Мария Львова-Белова и блогер Артур Диланян (более известный как YanDilan).

Анимационный сериал про изобретательных подростков «Супергерои.ру» признан лучшей в категории «Анимационный проект». Статуэтку победители получили из рук председателя совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генерального директора киностудии имени М. Горького Юлианы Слащевой и талисмана Всемирного фестиваля молодежи, кумира многих поколений россиян и жителей других стран — Чебурашки.

Победителем в номинации «Музыкальный клип» стала работа Димы ОМа — «Дима Дома» о Донбассе, срежиссированная продюсерским центром Юрия Бардаша. Награду исполнителю вручили телеведущая, лауреат премии ИРИ Юлия Барановская и Алексей Гореславский.

«Донбасс и я в его числе в надежных руках, я вас уверяю. Я, в первую очередь, считаю себя человеком, который пишет музыку и говорит. Говорит смыслами, говорит менталитетом своего региона Донбасс. Это подтверждается такими качествами, как честность, открытость, искренность и простота», — сказал Дима ОМ.

Лучшим «Вирусным контентом» назван финал сериала «Реальные пацаны». Приз вручила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она не только поздравила победителей, но и сделала акцент на музыкальной композиции «Ту-лу-ла» Юлии Чичериной, которую на церемонии в нестандартной подаче дуэтом спели Ваня Дмитриенко и MIA BOYKA.

Захарова напомнила, что песню много лет назад исполнила Юлия Чичерина, а в 2015 году она дала новогодний концерт в Луганске, где тогда было очень мало представителей России, а артистка была.

Юлия буквально живет Донбассом и всем, что там происходит. А в 2016 году Юлия Чичерина выступала на российской базе Хмеймим в Сирии. Она поддерживала наших бойцов, которые встали на защиту и сирийского народа, и всего того, что мы называем справедливостью», — подчеркнула дипломат.

В категории тематические номинации по традиции были отмечены проекты без ограничений по формату и типу контента. Сергей Кириенко вручил статуэтку в номинации «Делая мир лучше» документальному проекту о волонтёрах #невсёравно.

«Эта номинация относится ко всем проектам Института развития интернета и их героям. Потому что каждым своим фильмом — документальным или художественным — вы точно делаете наш мир лучше, рассказывая об удивительных людях, которые личным примером вдохновляют других на добрые дела, показывая, что если по-настоящему мечтать, то для человека нет ничего недостижимого», — подчеркнул он.

Кириенко добавил, что они показывают пример неравнодушия и готовы объединиться, чтобы справиться вместе с любым вызовом, что свойственно народам России.

Мультимедийный образовательный «Проект 1812» (часть 2), рассказывающий о событиях войны 1812 года, а также об экономическом, социальном и культурном устройстве России начала девятнадцатого века, стал лучшим в категории «Сохраняя историческую память». Награду победителям вручил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Победу в номинации «Искусство просвещать» одержал проект «Образцовое чтение». Статуэтку победителям вручили первый заместитель министра просвещения, член Конкурсного комитета ИРИ Александр Бугаев и заместитель генерального продюсера онлайн-кинотеатра Okko, руководитель направления детского и юношеского кино Светлана Сонина.

В рамках Национальной премии специальные номинации ежегодно отражают актуальную мировую повестку.

Первый в мире художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе, — «Вызов» — стал победителем в спецноминации «Мы из будущего», совместной с Российским обществом «Знание». Проект Первого канала, студии Yellow, BlackandWhite, Start, созданный при поддержке «Фонда кино» и «Роскосмоса», наградили «за смелую идею и инновационный подход при создании контента».

Награду получила актриса Юлия Пересельд, вручил статуэтку генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В спецноминации «Наука в фокусе» совместно с РДДМ «Движение первых» лучшим названо научно-развлекательное шоу «Наука для всех». Награду «за лучший научпоп Десятилетия науки и технологий» вручил председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров.

В совместной с Всемирным фестивалем молодежи спецноминация «Конструируя новую реальность» — «за создание нового измерения, в котором соединение искусства и цифры позволяют человеку взглянуть на мир по-новому» — отмечена игра AtomicHeart. Статуэтку Премии артистка балета Большого театра, исполнительница роли «Близняшек» в игре AtomicHeart Анита Пудикова получила из рук гостя из ЮАР, главы StudexGroup Тумело Рамафоса.

Молодежный актерский ансамбль сериала «Слово Пацана» победил в номинации «Голос Поколения», премию вручили актерам Григорию Дуднику и Ярославу Могильникову блогер, интервьюер Лилия Абрамова (Татарка ФМ) и певец, основатель, бессменный лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

В номинации «Мир должен знать» отмечен веб-сериал «Про людей и про войну». Сборник коротких историй, основанных на рассказах очевидцев, испытавших на себе тяготы военного времени, награждён «за громкий, яркий, честный рассказ миру о событиях и героях прошлого и настоящего». Победители получили статуэтку из рук всемирно известных пранк-журналистов Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вована и Лексуса).

В категории «Великий могучий», совместной с Росмолодежью, лучшим назван проект «Русский мир». Обладателя награды «за бережное отношение и популяризацию русского языка и культуры речи» объявил блогер Алексей Авдеев (Янгер) и заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов.

В спецноминации «Открываем Россию» награду вручили российская фигуристка Камила Валиева и генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак, при этом лучшими были признаны сразу два проекта: авторский проект Маргариты Лянге «Национальный акцент» и авторский проект Марии Шаховой «Мы и они».

Работы отмечены «за популяризацию этнического, географического, языкового и культурного многоцветия России, ее ценностей и людей».

Вечер для участников Фестиваля продолжился на федеральной территории «Сириус». Там прошла Звездная ночь Премии ИРИ — масштабное мультижанровое шоу под открытым небом, где прозвучали эксклюзивные премьеры музыкальных хедлайнеров Премии в обрамлении цифрового искусства.

Имена еще 22 обладателей III Национальной премии интернет-контента будут названы 30 мая в Москве.

15 февраля ИРИ объявил имена первых номинантов, отобранных из более чем тысячи заявок, на III Национальную премию интернет-контента. В категории «Проект в вертикальном формате» финалистами стали «Гуфистори», «Ваня, спасай!», «Фабрика звезд», «В активном поиске», «Народов много — Родина одна. Образ будущего». В номинации «Анимационный проект» отметили «Супергерои.ру», «Ася и Вася», «Пушкин и... Михайловское», «Команда МАТЧ» и «Ник-изобретатель. Новый сезон».

Награда учреждена Институтом развития интернета для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Первая церемония награждения состоялась летом 2022 года. В 2023 году в финал II Национальной премии интернет-контента вышли 66 проектов, которые были отобраны из более чем 500 заявок. Всего призы были вручены в 36 номинациях.