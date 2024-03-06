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Шойгу проинспектировал производство ЗРС на московском заводе «Авангард»

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Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство современных зенитных ракетных средств поражения на московском машиностроительном заводе «Авангард». Об этом 6 марта сообщили в Минобороны России.

«Появление у противника FPV-дронов, появление ударных беспилотных летательных аппаратов большей дальности, большей мощности, появление у противника ракет «Хаймерс», а также советских образцов ударных средств поражения. Естественно, против всего этого нам надо решать, как защищаться. Всё это делают ваши предприятия», — обратился министр к руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Гендиректор «Авангарда» Денис Попков доложил главе Минобороны о расширении производственных мощностей предприятия. Так, в прошлом году в Московской области был открыт филиал завода, а также начато строительство четырех новых цехов. Попков также подчеркнул, что принятые меры уже позволили в два раза увеличить объемы выпускаемой продукции.

Кроме того, Сергей Шойгу поручил руководству концерна «Алмаз-Антей» и главнокомандующему Сухопутными войсками генералу армии Олегу Салюкову сразу интегрировать производимые радиолокационные системы контрбатарейной борьбы с ударными средствами.

«Причем, это касается не только огневых средств, но и беспилотных. Одна из основных задач этих систем — это мгновенный ответ на обстрел противника», — приводит слова Шойгу пресс-служба министерства в Telegram.

Он отметил, что радиолокационные системы контрбатарейной борьбы нужны не только в зоне спецоперации, но и для защиты приграничных регионов страны.

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Ранее, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о выполнении задач в послании Федеральному собранию в 2018 году касаемо вооружения. Лидер отметил, что в настоящее время также завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». По его словам, это вооружение подтвердило свои высокие уникальные характеристики.

Ранее, 19 февраля, заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев отметил, что Россия по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира. Она умеет побеждать, даже сталкиваясь с тяжелыми периодами своей истории. Медведев уверен, что Россия победит и в конфликте на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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