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СМИ сообщили о возможном присоединении Швеции к НАТО 11 марта

TV4: Швеция может окончательно присоединиться к НАТО 11 марта
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Фото: Global Look Press/Tt/Henrik Montgomery
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Швеция может официально стать членом НАТО уже в понедельник, 11 марта. Об этом 6 марта сообщил шведский телеканал TV4.

По его информации, в этот день флаг королевства будет поднят у штаб-квартиры альянса в Брюсселе, что будет означать начало членства Швеции в военном блоке.

Как ожидается, на церемонии будут присутствовать премьер-министр страны Ульф Кристерссон, главнокомандующий Микаэль Бюден, ведущие политики, а также послы стран НАТО. Также запланирован ряд пресс-конференций.

Все же НАТО: Венгрия проголосовала за вступление Швеции в альянс
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Ранее, 5 марта, президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал решение парламента о вступлении Швеции в НАТО, которое было ратифицировано 26 февраля. Присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу тогда поддержало подавляющее большинство венгерских депутатов.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал решение Венгрии «общей победой» стран — участниц военного блока. Как отметил в свою очередь вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, Венгрия не выдержала давления стран Запада, а данными событиями нанесен значительный ущерб так называемой неделимой европейской безопасности.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023 года официально присоединились к блоку только Хельсинки. Швеция долго ждала одобрения своей заявки от Турции, парламент которой проголосовал за ратификацию членства королевства в НАТО 23 января 2024 года. Затем Венгрия стала последней страной НАТО, которая одобрила шведскую заявку.

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