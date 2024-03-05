Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Общество
Родители детей с СМА подали в суд из-за отказа фонда предоставить лекарство
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Спорт
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Общество
Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек
Сюжет:

Президент Венгрии подписал ратификацию о вступлении Швеции в НАТО

0
Фото: sandorpalota.hu
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал решение парламента о вступлении Швеции в НАТО. Об этом говорится 5 марта в сообщении на сайте политика.

Отмечается, что решение стало первым для главы государства на этом посту.

Ранее, 2 марта, председатель венгерского Национального собрания Ласло Кевер подписал документ, одобряющий заявку Швеции на вступление в НАТО.

В конце февраля парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу поддержало подавляющее большинство депутатов.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ратификация Венгрией заявки Швеции на вступление в НАТО стала общей победой для стран — участниц военного блока.

В тот же день вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев отметил, что Венгрия не выдержала давления стран Запада. Значительный ущерб данными событиями нанесен так называемой неделимой европейской безопасности, подчеркнул он.

Все же НАТО: Венгрия проголосовала за вступление Швеции в альянс
Чем Стокгольм готов усилить блок и как это меняет расклад сил на Балтике

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023 года официально присоединился к блоку только Хельсинки. Швеция долго ждала одобрения своей заявки от Турции, парламент страны проголосовал за ратификацию членства королевства в НАТО 23 января 2024 года.

Венгрия стала последней страной НАТО, которая одобрила шведскую заявку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024