Врач рассказала, сколько блинов можно съесть без вреда для фигуры

Диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова рассказала, сколько блинов можно съесть на Масленицу без вреда для фигуры.

В беседе с «Радио 1» в среду, 6 марта, специалист отметила, что без вреда для здоровья можно есть не больше двух-трех блинов в день. Между тем это количество может различаться для каждого человека. Важно слушать свои ощущения сытости и не переедать. Также стоит не забывать о мере и сбалансированном питании во время Масленицы и в целом.

Специалист призвала обращать внимание на начинку и есть меньше блинов, если она слишком жирная или калорийная. Лучше воздержаться или употреблять в умеренном количестве такие начинки, как варенье, мед, сгущенка, сало, а также копчености, жирные колбасы, маринованные грибы или огурцы. Лучше вместо них выбрать свежие или натуральные начинки.

Разаренова отметила, что важно помнить о балансе и разнообразии питания. Лучше всего выбрать такие легкие и полезные начинки, как свежие овощи, зелень, творог, ягоды или фрукты.

Кроме того, во время Масленицы врач призвала заниматься спортом или физической активностью, это поможет сжигать лишние калории и поддерживать фигуру. Также важно соблюдать питьевой режим.

Также 6 марта ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Дарья Маркова в беседе с «Газетой.Ru» назвала сметану самой полезной добавкой к блинам для детей. Специалист посоветовала исключить из рациона ребенка блины с солеными огурцами и большим количеством специй и приправ, пишет RT.

4 марта диетолог Елена Соломатина посоветовала заменить молоко и масло во время приготовления блинов чем-то более легким, например минеральной водой. При этом, по ее словам, блины будут подниматься, но станут менее калорийными. Также диетолог предложила приготовить блины на томатном соке. По словам Соломатиной, у таких блинов получается необычная консистенция и они хорошо сочетаются с овощами, сообщает Pravda.Ru.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева предупредила, что употребление блинов на пиве может привести к появлению отеков и набору веса. Она объяснила, что пиво из-за содержания соли и пивных дрожжей способствует набору веса и образованию отеков, особенно если человек склонен к этому, пишет сайт kp.ru. Она посоветовала выбирать блины, приготовленные классическим способом.

Врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, как сделать мучные изделия полезными. По ее словам, важно, какая мука используется для приготовления. Она должна быть цельносмолотой, цельнозерновой, то есть предварительно не очищенной от пищевых волокон. Диетолог объяснила, что такая мука дает более длительное чувство насыщения. Кроме того, она содержит пищевые волокна, которые необходимы для очищения кишечника, что важно в процессе снижения веса.

В 2024 году масленичные гуляния пройдут с 11 по 17 марта. Воскресенье, 17 марта, будет Прощеным, оно предваряет Великий пост, который в этом году православные верующие будут держать с 18 марта по 4 мая. Сожжение чучела Масленицы, которое принято мастерить в понедельник, пройдет 17 марта, пишет Life.ru.

28 февраля сообщалось, что в Москве подготовили мероприятия в честь Масленицы. В частности, тематические мероприятия пройдут с 11 по 17 марта на площадках Московского дворца пионеров. Там подготовят концертно-театрализованное представление, исполнение народных песен. Кроме того, пройдут мастер-класс по созданию масленичных кукол, гастрономический фестиваль блинов, народные игры.