В Великобритании сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

В 54 морских милях у берегов Йемена произошло нападение на судно. Об этом 6 марта сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 54 морских милях к юго-западу от йеменского Адена. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности», — сказано в заявлении.

Как указано, сведения о случившемся поступили от третьей стороны, дополнительной информации не приводится. UKMTO также рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать центру о любой подозрительной активности.

Накануне, 5 марта, представитель правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах», бригадный генерал Яхья Сариа сообщил, что йеменские хуситы нанесли удары по двум эсминцам США в Красном море. Он напомнил, что атаки не будут прекращены, пока в секторе Газа продолжают погибать представители палестинского народа.

4 марта движение «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по судну MSC SKY в Аравийском море. Сариа заявил, что судно принадлежит Израилю. Он не уточнил характер повреждений судна и не добавил, затонуло ли оно.

До этого, 29 февраля, британская журналистка-арабист Иона Крэйг обратила внимание, что после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене количество атак «Ансар Аллах» в Красном море выросло на 100%. Она отметила, что среди целей движения теперь не только танкеры, но и военные корабли.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также утверждалось, что атака была совершена для защиты международных судов.