В Харьковской области сообщили о возможности голосования на выборах президента РФ

Жители Харьковской области смогут проголосовать на выборах президента России на освобожденных территориях. Об этом 6 марта сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«На встрече с председателем избирательной комиссии Белгородской области Игорем Лазаревым обсудили вопрос организации голосования жителей Харьковской области, уже ставших гражданами Российской Федерации. Для нас важно, чтобы наши харьковчане, которые проживают не только на территории России, но и на освобожденных территориях Харьковской области, также смогли реализовать свое право и отдать голос за своего кандидата», — написал он в своем Telegram-канале.

Ганчев также выразил благодарность руководству и сотрудникам избирательной комиссии Белгородской области за помощь в осуществлении инициативы. По его словам, в Харьковской области будут приняты все усилия, чтобы жители смогли проголосовать.

В России 25 февраля стартовало досрочное голосование на выборах президента РФ в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на судах, которые в основные дни голосования будут находиться в плавании. Оно продлится до 14 марта, сроки завершения в каждом регионе разные.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.