Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Армия
Истребитель РФ подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ
Сюжет:

В Харьковской области сообщили о возможности голосования на выборах президента РФ

Ганчев: в Харьковской области можно будет проголосовать на выборах президента РФ
0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Харьковской области смогут проголосовать на выборах президента России на освобожденных территориях. Об этом 6 марта сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«На встрече с председателем избирательной комиссии Белгородской области Игорем Лазаревым обсудили вопрос организации голосования жителей Харьковской области, уже ставших гражданами Российской Федерации. Для нас важно, чтобы наши харьковчане, которые проживают не только на территории России, но и на освобожденных территориях Харьковской области, также смогли реализовать свое право и отдать голос за своего кандидата», — написал он в своем Telegram-канале.

Ганчев также выразил благодарность руководству и сотрудникам избирательной комиссии Белгородской области за помощь в осуществлении инициативы. По его словам, в Харьковской области будут приняты все усилия, чтобы жители смогли проголосовать.

Выборы президента 2024: как проверить себя в списке избирателей
Кто включается в основной и дополнительный список

В России 25 февраля стартовало досрочное голосование на выборах президента РФ в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на судах, которые в основные дни голосования будут находиться в плавании. Оно продлится до 14 марта, сроки завершения в каждом регионе разные.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024