Эксперт рассказал, как освежить интерьер в квартире весной

Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев 6 марта рассказал «Известиям», как освежить интерьер в квартире весной.

«Весна — время обновления, потому с приходом теплых дней непроизвольно хочется привнести в интерьер что-то новенькое. Необязательно затевать капитальный ремонт, достаточно нескольких деталей. Самое простое, что можно сделать — украсить дом яркими цветами и растениями. Живые цветы смогут освежить любой интерьер. Для создания весеннего настроения отлично подойдут мимозы, хризантемы, тюльпаны: достаточно небольшого букетика на столе или прикроватной тумбочке. Цветы в горшках будут радовать вас гораздо дольше. Выбор здесь более чем разнообразный: фиалки, фрезии, цикламены, гиацинты, розы, орхидеи, азалии», — сказал он.

Приятный аромат способен легко поднять настроение, поэтому весенний интерьер никак не обойдется без ароматических свечей или диффузоров с фруктовым, ягодным или цветочным запахом, добавил специалист.

«Рекомендуем также сменить домашний текстиль. На место тяжелых зимних штор повесьте легкие полупрозрачные, чтобы в дом проникало больше света. Основными цветами, на которые стоит ориентироваться при подборе штор, наволочек, полотенец, пледов и так далее будут белый, зеленый, желтый и их оттенки, светло-голубой и нежно-розовый. По желанию, текстиль может быть с элементами растительного орнамента», — отметил Васильев.

По мнению эксперта, весна — самое время сделать перестановку в какой-нибудь из комнат.

«Бывает, что зимой никак не доходили руки переставить диван в другой угол или избавиться от старой этажерки, поэтому весной не стоит откладывать эти дела. Ведь обновленный интерьер будет смотреться непривычно, и уж точно принесет вам радость и удовлетворение от проделанной работы. К слову, перестановку мебели можно отлично совместить с покраской стен. Рекомендации касательно цвета здесь те же, что и в случае с текстилем. Конечно, это довольно радикальный способ, и далеко не всегда в нем есть необходимость, но когда стены приобретут более насыщенный и приятный оттенок, в них станет гораздо просторнее и уютнее», — сказал он.

Также собеседник издания рекомендовал чаще открывать окна для проветривания, сделать генеральную уборку и выкинуть накопившийся хлам.

В ноябре прошлого года сообщалось, что 44% опрошенных россиян планируют сделать ремонт в квартире в 2024 году. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Ремонт со СберУслугами» и «Домклик». 24% респондентов думают потратить на ремонт от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 25% — до 300 тыс. рублей, 13% — до 500 тыс. рублей, 10% — до миллиона рублей.