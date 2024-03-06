В Санкт-Петербурге включили Чайковского при проверке систем оповещения
В Санкт-Петербурге прошла проверка работы систем оповещения. Об этом 6 марта сообщил телеканал «78» в Telegram.
Вместо сигнала тревоги был включен полонез из оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» в честь 145-летия музыкального произведения.
Ранее в этот день сообщалось, что 6 марта на территории России в рамках масштабных учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызванных природными пожарами и паводками, пройдет всероссийская проверка систем оповещения населения.
В октябре прошлого года в России состоялась проверка систем оповещения населения. Как отметил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, проведение проверок систем оповещения по всей России необходимо, указав в качестве примера Японию, где регулярно проводятся учения в этой области.