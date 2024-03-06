Американским гражданам стоит понять, что истинный враг Соединенных Штатов Америки находится в Вашингтоне, он затягивает государство в болото. Об этом в среду, 6 марта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Людям нужно понять, что враг находится в Вашингтоне, именно он затягивает страну в болото», — написал он.

По словам Макгрегора, государству стоит прекратить вести военные действия «за океаном», так как внутри страны есть более серьезная угроза.

Днем ранее Макгрегор заявил о том, что администрация американского президента Джо Байдена уничтожает Соединенные Штаты своей непродуманной миграционной политикой.

Глава американской делегации Калеб Мопин на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе» 5 марта выступил с подобным заявлением. Он обратил внимание, что американские руководители намерены использовать НАТО и другие силы, чтобы ввести санкции, угрожать и прочее. Глава американской делегации указал, что правительство России и граждане страны хотят иметь хорошие отношения с США.

Ранее, 23 февраля, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты своими поступками хоронят последние крупицы надежды на нормализацию отношений между Россией и США. По словам Антонова, администрация США, пытаясь «наказать» РФ, хочет отвлечь американцев от реальной ситуации в конфликте на Украине, который разворачивается очень далеко от США.

В тот же день президент США Джо Байден в своем сообщении на сайте Белого дома подтвердил, что США вводят против России более 500 новых санкций, нацеленных на финансовый и оборонный сектор, сети закупок и на людей, которые пытаются избежать первичных санкций. Экспортные ограничения затронут почти 100 организаций, которые якобы оказывают теневую помощь оборонной сфере России.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин призвал США и ЕС перестать валять дурака в ожидании крушения России. Он заявил, что Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, поэтому они могут при желании начать получать выгоду от сотрудничества с Москвой.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.