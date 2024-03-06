СМИ сообщили о поражении Байдена на праймериз в Американском Самоа

Действующий президент США Джо Байден проиграл «ранее неизвестному» кандидату предпринимателю Джейсону Палмеру по итогам состоявшихся накануне праймериз Демократической партии в Американском Самоа — заморской территории Соединенных Штатов. Об этом в среду, 6 марта, сообщило агентство Associated Press (AP).

Так, Байден набрал 40 голосов, в то время как Палмер — 51. 52-летний оппонент действующего американского лидера является инвестором из Балтимора, но последнее время он проводил на острове, говорится в сообщении его предвыборного штаба, которое приводит Daily Mail. Ранее Палмер работал в Microsoft, Kaplan Education, Фонде Билла и Мелинды Гейтс, окончил Гарвардскую школу бизнеса.

Отмечается, что Американское Самоа является территорией, а не штатом, которая не принимает участие во всеобщих выборах, только в праймериз.

5 марта в США состоялся «супервторник» — день, когда в большом количестве штатов одновременно прошли предварительные президентские выборы.

В тот же день сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп лидирует на праймериз по итогам подсчета первых голосов в Колорадо (62,8%), Алабаме (83,7%), Массачусетсе (63,4%), Техасе (77,0%), Арканзасе (73,2%), Мэне (71,7%), Северной Каролине (74,8%), Оклахоме (81,8%), Миннесоте (68,9%), Теннесси (77,6%) и Вирджинии (63,3%). Во всех названных штатах агентство предрекает лидеру республиканцев победу.

Тогда же кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева в разговоре с «Известиями» выразила мнение, что по итогам предварительных выборов именно Трамп станет основным лидером предвыборной гонки от Республиканской партии. Она сказала, что у его конкурентки Никки Хейли мало шансов где-то опередить его.

Ранее, 4 марта, стало известно, что Верховный суд США разрешил экс-президенту страны Дональду Трампу участвовать в первичных президентских выборах в штате Колорадо. Инстанция вынесла вердикт по жалобе Трампа всего за день до праймериз в штате.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.