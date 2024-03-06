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«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Фото: TASS/EPA/SEBASTIEN NOGIER
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Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» выбыл из Лиги чемпионов после поражения в ответном матче 1/8 финала с французским «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ): прошедшая 5 марта встреча завершилась со счетом 2:1.

Оба гола забил выступающий за ПСЖ Килиан Мбаппе ― на 15-й и 56-й минутах игры. На 66-й минуте матча полузащитник испанской команды Микель Мерино отыграл один мяч, пишет «Спорт-Экспресс».

Поскольку французская команда выиграла предыдущий матч со счетом 2:0, ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Жеребьевка предстоящих матчей четвертьфинала состоится 15 марта. Первые матчи будут проведены 9 и 10 апреля, ответные ― неделей позже, 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня, матч будет проводиться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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В феврале стало известно, что Килиан Мбаппе по окончании сезона покинет ПСЖ: чемпион мира 2018 года объявил о своем намерении президенту клуба Нассеру аль-Хелаифи.

В январе немецкое издание Sport Bild сообщило, что Мбаппе намеревается в летний трансферный период перейти в «Реал Мадрид». По словам собеседника газеты, 25-летний Мбаппе планирует выиграть Лигу чемпионов в составе королевского клуба.

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