СМИ рассказали о решении Мбаппе перейти в «Реал» ради победы в Лиге чемпионов

Форвард Килиан Мбаппе из клуба «Пари Сен-Жермен» намеревается в летний период перейти в «Реал Мадрид». Об этом 24 января сообщает немецкое издание Sport Bild со ссылкой на источник.

По словам собеседника газеты, 25-летний Мбаппе планирует выиграть Лигу чемпионов в составе футбольного клуба из Мадрида. Для этого президенту клуба Флорентино Пересу придется согласиться на выдвигаемое футболистом из Франции условие — зарплату в размере €70 млн в год после уплаты налогов. Уточняется, что переговоры продолжаются: сейчас Перес предлагает Мбаппе лишь половину от этой суммы до уплаты налогов.

Контракт Мбаппе с французским «Пари Сен-Жермен» подходит к завершению и истекает в июне текущего года. В нынешнем сезоне француз сыграл 26 матчей, забил 28 мячей, а также сделал шесть голевых передач, пишет «Спорт-Экспресс».

В начале января сообщалось, что английский футбольный клуб «Ливерпуль» рассматривает 25-летнего Мбаппе как замену нападающему Мохамеду Салаху. Также трансфер француза даст возможность «Ливерпулю» сократить разрыв с «Манчестер Сити». Тогда же стало известно, что «Ливерпуль» опережает «Реал Мадрид» в гонке за подписание Мбаппе.

Форвард ПСЖ в августе 2023-го отказался использовать опцию продления контракта с клубом до 2025 года. Тогда руководство парижского футбольного клуба неоднократно пыталось убедить его не покидать команду летом 2024 года в статусе свободного агента.

О том, что футболист не собирается продлевать контракт, сообщила 12 июня французская газета L'Equipe. Его соглашение с ПСЖ истекает в конце сезона-2023/24. В клубе считали, что Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году.