Реклама
Прямой эфир
Общество
Космонавты с МКС поздравили российских студентов с Татьяниным днем
Происшествия
В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом
Мир
Франция отклонила запрос РФ о проведении 24 января заседания СБ ООН по сбитому Ил-76
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над Брянской областью
Мир
В ООН выразили сожаление из-за крушения самолета Ил-76
Мир
В Белом доме прокомментировали атаку ВСУ на Ил-76
Общество
Суд арестовал участника нападения детей на соседа на юге Москвы
Мир
Лавров указал на «сколачивание» военного блока США с Японией и Южной Кореей
Мир
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с атакой на Ил-76
Экономика
В Минпромторге сообщили о снижении цен на яйца и куриное мясо в России
Общество
Россиянам рассказали о возможности бесплатно получать лекарства
Мир
Посол рассказал о проведении голосования для россиян в Ираке на выборах президента РФ
Мир
Американский эсминец USS John Finn прошел через Тайваньский пролив
Мир
Глава МИД ФРГ не долетела до Джибути из-за отсутствия разрешения от Эритреи
Мир
Канцлер Германии Шольц признал собственные ошибки в работе

СМИ рассказали о решении Мбаппе перейти в «Реал» ради победы в Лиге чемпионов

Bild: Мбаппе хочет перейти в «Реал» ради победы в Лиге чемпионов
0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Форвард Килиан Мбаппе из клуба «Пари Сен-Жермен» намеревается в летний период перейти в «Реал Мадрид». Об этом 24 января сообщает немецкое издание Sport Bild со ссылкой на источник.

По словам собеседника газеты, 25-летний Мбаппе планирует выиграть Лигу чемпионов в составе футбольного клуба из Мадрида. Для этого президенту клуба Флорентино Пересу придется согласиться на выдвигаемое футболистом из Франции условие — зарплату в размере €70 млн в год после уплаты налогов. Уточняется, что переговоры продолжаются: сейчас Перес предлагает Мбаппе лишь половину от этой суммы до уплаты налогов.

Контракт Мбаппе с французским «Пари Сен-Жермен» подходит к завершению и истекает в июне текущего года. В нынешнем сезоне француз сыграл 26 матчей, забил 28 мячей, а также сделал шесть голевых передач, пишет «Спорт-Экспресс».

«Месси уже долго держит высокий уровень, Мбаппе только идет к этой цели»
Обладатель Кубка России, чемпион Европы (U-17) в качестве тренера Дмитрий Хомуха — о решающих матчах ЧМ-2022

В начале января сообщалось, что английский футбольный клуб «Ливерпуль» рассматривает 25-летнего Мбаппе как замену нападающему Мохамеду Салаху. Также трансфер француза даст возможность «Ливерпулю» сократить разрыв с «Манчестер Сити». Тогда же стало известно, что «Ливерпуль» опережает «Реал Мадрид» в гонке за подписание Мбаппе.

Форвард ПСЖ в августе 2023-го отказался использовать опцию продления контракта с клубом до 2025 года. Тогда руководство парижского футбольного клуба неоднократно пыталось убедить его не покидать команду летом 2024 года в статусе свободного агента.

О том, что футболист не собирается продлевать контракт, сообщила 12 июня французская газета L'Equipe. Его соглашение с ПСЖ истекает в конце сезона-2023/24. В клубе считали, что Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024