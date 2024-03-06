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В штате Юта предложили обучить школьных учителей стрельбе из оружия

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Фото: Getty Images
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В штате Юта в США учителей будут поощрять к ношению оружия на территории школы в целях обеспечения безопасности учащихся. Об этом рассказал телеканал Fox News во вторник, 5 марта.

«Законопроект палаты представителей штата Юта № 119 учредит «Программу педагога-защитника», которая будет включать финансируемое государством обучение, чтобы стимулировать учителей ответственно охранять или носить огнестрельное оружие на территории школы», — сказано в публикации.

Учителя смогут участвовать в этой программе бесплатно и на добровольной основе. К прохождению такой подготовки будут допущены только люди, уже имеющие разрешение на ношение оружия.

Программу предполагается реализовывать на ежегодной основе. Учителям покажут, как защищать свои классы от угроз, а также безопасно хранить, носить, заряжать и разряжать огнестрельное оружие в школьных условиях.

Инструкторов для такого обучения выберут шерифы округов.

Однако не все поддерживают эту инициативу. Некоторые собеседники телеканала подчеркивали, что короткий срок обучения не позволит владельцам оружия быть полностью уверенными в своих силах, не подготовит их к неожиданным ситуациям.

«Ожидание, что учителя будут принимать решения за доли секунды в ситуациях сильного стресса, может непреднамеренно стереть грань между основными обязанностями и бременем защиты учащихся», — сказала медсестра скорой помощи Джейд Кристенсен.

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И сколько таких инцидентов уже произошло в этом году

Ранее, 14 февраля, четверо старшеклассников получили ранения из огнестрельного оружия на парковке средней школы на юго-западе Атланты штата Джорджия. Отмечается, что стрельба производилась из неизвестного автомобиля. Пострадавшие были доставлены в больницу с неопасными для жизни травмами.

До этого, 9 февраля, полиция в США задержала 11-летнего школьника, который принес в школу пистолет, чтобы убить одноклассника. Инцидент произошел в Джексонвилле. Полиция была вызвана в школу после того, как трое учеников рассказали учителю, что видели в душевой комнате мальчика с пистолетом.

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