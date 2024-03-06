Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта

Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до –3 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 6 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне от –3 до –1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до –13, в центре города — до –10.

В Московской области днем прогнозируют от –6 до –1 градуса, ночью похолодает до –12, местами до –18 градусов.

Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Ранее, 3 марта, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву на этой неделе придет похолодание, температура в столице упадет местами до –15. По прогнозам синоптика, 6 марта температура опустится до –15. В праздничный день, 8 Марта, москвичам стоит ожидать пасмурную погоду с небольшим снегопадом и температурой не выше +3 градусов.

1 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в середине предстоящей недели температура в Москве может опуститься до –10 и ниже.