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В МЧС рассказали о росте количества пожаров из-за неисправных обогревателей

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Фото: Getty Images/Jonas Walzberg
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Количество пожаров из-за неисправного электрического отопительного оборудования и его неправильной эксплуатации в 2023 году выросло в 3,7 раза и превысило 5,6 тыс. Об этом сообщили «Известиям» в МЧС.

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Стоит учитывать, что сведения за 2023 год представлены с учетом четырех новых регионов РФ, добавили в ведомстве.

«Число погибших в таких пожарах в прошлом году было почти в два раза больше, чем в предыдущем», — добавили в МЧС.

Всего в 2023 году из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, кроме отопительного, произошло, по данным ведомства, более 55 тыс. пожаров.

«Это почти на 3 тыс. меньше, чем годом ранее. Погибло во время таких пожаров более 1,8 тыс., что на 8% меньше, чем в предыдущем году», — подчеркнули в ведомстве.

Электрообогреватели нельзя оставлять включенными на ночь, напомнили в МЧС. Там также призвали ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отопились своего: пожаров из-за электрообогревателей стало в 4 раза больше

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