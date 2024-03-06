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В 2023 году в России сняли с самолетов на 14% больше дебоширов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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С самолетов в России в прошлом году сняли почти на 14% больше дебоширов, члены экипажей передали полиции 1,65 тыс. человек, из них к уголовной ответственности привлекли лишь 14 пассажиров, а к административной — 1,6 тыс. Об этом сообщили «Известиям» в Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России.

В черном списке: авиадебоширов предложили три года не пускать в самолеты
Аналогичные ограничения могут распространить и на тех, кто закурил на борту

Всего же общее число деструктивных пассажиров, с которыми авиаперевозчики расторгли договор перевозки, согласно данным МВД, превысило 2 тыс. и выросло почти на 11%. К уголовной ответственности в 2023 году всего привлекли 62 дебоширов (+29%), а к административной — почти 2 тыс. (+9,7%). Почти 60% из них находились в состоянии алкогольного опьянения, добавили в МВД.

Полицейские за прошлый год составили свыше 15,5 тыс. административных протоколов, следует из данных главного управления на транспорте МВД РФ, с которыми ознакомились «Известия». Из них 7,78 тыс. — за мелкое хулиганство (по ст. 20.1 КоАП), 6,76 тыс. — за нахождение в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета (ст. 20.21), почти 690 — за курение на борту (ч. 1 ст. 6.24).

По этим трем статьям КоАП предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей. Еще 319 протоколов было составлено за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна (ч. 6 ст. 11.17, штраф от 2 до 5 тыс. рублей). На одного деструктивного дебошира, как правило, выписывается сразу несколько протоколов об административном правонарушении.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дебошире круг: с самолетов в РФ стали снимать больше деструктивных пассажиров

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