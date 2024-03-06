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Дебошире круг: с самолетов в РФ стали снимать больше деструктивных пассажиров

Полицейские составили на нарушителей свыше 15,5 тыс. административных протоколов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С самолетов в России в прошлом году сняли почти на 14% больше дебоширов, члены экипажей передали полиции 1,65 тыс. человек, из них к уголовной ответственности привлекли лишь 14 пассажиров, а к административной — 1,6 тыс. Об этом «Известиям» рассказали в МВД. Полицейские за год составили на нарушителей порядка 15,5 тыс. административных протоколов, по большей части из них предусмотрен штраф до 1,5 тыс. рублей. В авиакомпаниях считают существующую ответственность для буйных пассажиров слишком мягкой. В Госдуме уже начали готовить законопроект по ужесточению наказания для таких граждан.

Пошли на взлет

В 2023 году с самолетов в России сняли почти на 14% больше дебоширов в сравнении с прошлым годом. По инициативе командиров воздушных судов и членов экипажей с бортов были удалены и переданы сотрудникам полиции 1,65 тыс. деструктивных пассажиров. К административной ответственности привлекли 1,59 тыс. из них (+12,6%), а к уголовной — 14 (+27,3%). Об этом «Известиям» сообщили в Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России.

Всего же общее количество деструктивных пассажиров, с которыми авиакомпании расторгли договор перевозки, согласно данным МВД, превысило 2 тыс. и выросло почти на 11%. Точно такую же динамику авиакомпании показали в прошлом году и по объему перевезенных пассажиров — 105,4 млн против 95,2 млн в 2022-м. К уголовной ответственности в 2023 году всего привлекли 62 дебошира (+29%), а к административной — почти 2 тыс. (+9,7%). Почти 60% из них находились в состоянии алкогольного опьянения, добавили в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно данным Главного управления на транспорте МВД России, с которыми ознакомились «Известия», полицейские за прошлый год составили свыше 15,5 тыс. административных протоколов в аэропортах. Из них 7,78 тыс. за мелкое хулиганство (по ст. 20.1 КоАП), 6,76 тыс. — за нахождение в состоянии алкогольного опьянения (ст. 20.21), почти 690 — за курение на борту (ч. 1 ст. 6.24). По этим статьям предусмотрен штраф 500–1500 рублей. Еще 319 протоколов было составлено за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна (ч. 6 ст. 11.17, штраф 2–5 тыс. рублей). На одного дебошира, как правило, выписывается сразу несколько протоколов об административном правонарушении.

Мягкое наказание

В подавляющем большинстве случаев пассажиры проявляют признаки деструктивного поведения не во время полета, а в процессе посадки на борт, сказали «Известиям» в пресс-службе Azur Air. Если пассажир демонстративно не выполняет инструкции, мешает экипажу выполнять свои обязанности, прибегает к рукоприкладству, то такие действия трактуются как возможная угроза безопасности полета и тогда он снимается с рейса и передается правоохранительным органам, пояснил представитель перевозчика. Там считают слишком мягкой ответственность, которая сейчас предусмотрена законом для дебоширов.

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У Smartavia в прошлом году число случаев деструктивного поведения выросло в 2,4 раза (с 59 до 141), а снятых с самолета дебоширов — почти в пять раз (с 19 до 92). «Россия» зарегистрировала в 2023 году 678 случаев (+4,3%). В «Уральских авиалиниях» зафиксировали 429 нарушений (+9,6%) правил поведения и общественного порядка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В S7 Airlines, напротив, отметили тенденцию к сокращению деструктивного поведения пассажиров на 12,5%, указывая, что на это влияет в том числе скорость реагирования сотрудников полиции при снятии таких пассажиров с самолета.

— Основная доля нарушений норм и правил была связана с пребыванием деструктивных пассажиров в состоянии сильного алкогольного опьянения и выражалась в употреблении нецензурной брани и угроз в адрес сотрудников авиакомпании, — сказали «Известиям» в пресс-службе Smartavia.

Представитель «России» сообщил, что по вине дебоширов было задержано 92 рейса на время до трех часов. По фактам вынужденных задержек вылета самолетов компания ведет работу по возмещению материального ущерба в судебном порядке с недисциплинированных пассажиров, привлеченных правоохранительными органами к ответственности, добавил он.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Ущерб оценивается исходя из затрат на фонд оплаты труда летных и кабинных экипажей и авиационное топливо, израсходованное на работу вспомогательной силовой установки при вынужденной задержке самолета, — пояснил представитель перевозчика.

В «Уральских авиалиниях» добавили, что хулиганские действия пассажиров также могут повлечь непредвиденные расходы, связанные с незапланированной посадкой воздушного судна.

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Острая проблема

Проблема противоправных действий авиапассажиров на борту воздушных судов во время полета стоит по-прежнему остро, отметили в «ИрАэро». Для их усмирения экипажам разрешено применять средства сдерживания в виде пластиковых наручников и нейлоновых ремней. Там добавили, что, согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации, для этого требуется пять человек — четверо из которых удерживают дебошира, а пятый надевает смирительное средство.

— На практике привлечь четырех физически пригодных пассажиров, чтобы надеть на деструктивного человека наручники или ремень, не всегда удается. Наиболее эффективным средством сдерживания является скотч, который в перечень не включен, — отметили в авиакомпании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Там также указали на малоэффективность черных списков дебоширов, потому что сегодня их внесение туда возможно только по двум уголовным статьям (п. «в» ч. 1 ст. 213 и ст. 267.1 — хулиганство и угрожающие безопасности действия) и одной в КоАП (ч. 6 ст. 11.17 — невыполнение распоряжения командира воздушного судна) на основании вступившего в силу постановления суда в 30-дневный срок.

В результате перевозчик сталкивается с ситуацией длительного рассмотрения административных и уголовных дел, затягиванием сроков для вступления акта в законную силу и их обжалованием со стороны пассажира, пояснили в «ИрАэро». Кроме того, нет единого реестра черных списков — у каждого перевозчика он свой. При этом дебошир, внесенный в список одной авиакомпании, может заключить договор воздушной перевозки с другим перевозчиком, который не осведомлен о рисках наступления негативных последствий с этим пассажиром, подчеркнул представитель перевозчика.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Также по-прежнему есть недостатки в информационном обмене со стороны работников транспортного комплекса, информация о нетрезвых пассажирах до их посадки на борт воздушного судна в дежурные части полиции в аэропортах вылета практически не поступает, говорится в отчете ГУТ МВД, с которым ознакомились «Известия».

Еще прошлой осенью Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс с инициативой ужесточить законодательство в отношении дебоширов. Организация предложила расширить состав нарушений для внесения деструктивных пассажиров в черные списки, включив в них курение и мелкое хулиганство на борту, разрешить авиакомпаниям обмениваться этими списками, а также увеличить срок нахождения в них дебоширов с одного года до трех лет.

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Однако Минтранс за более чем четыре месяца так и не дал своего ответа на предложенный авиабизнесом проект поправок в Воздушный кодекс и КоАП, рассказал «Известиям» собеседник в АЭВТ. В министерстве на запрос «Известий» не ответили.

Принять меры

Глава комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов сообщил «Известиям» о подготовке законопроекта по ужесточению административной ответственности для авиадебоширов. Штрафы для них должны быть увеличены минимум в два раза, считает он.

— У нас существуют административные штрафы за нахождение граждан в транспорте в состоянии алкогольного опьянения, за хулиганство, за неповиновение законному требованию командира воздушного судна. Сейчас пришло время, когда их пора увеличить, так как в нынешнем виде они смехотворны и не останавливают авиадебоширов, — сказал депутат.

По его словам, парламентарии уже начали готовить законодательную инициативу по ужесточению наказания для таких пассажиров.

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Он добавил, что, помимо штрафов, есть и более действенные инструменты воздействия на деструктивных пассажиров — черные списки.

— Идеально, чтобы все-таки был введен единый реестр всех дебоширов и чтобы все авиакомпании отказывали им в перевозке. И если выяснится, что человек ранее был замечен в противоправных действиях и не был помещен в эти черные списки, то должны быть соответствующие санкции уже в отношении авиакомпании, потому что она хулигана повторно пустила на борт, — указал Ярослав Нилов.

По его мнению, в интересах безопасности всех участников полета необходимо жестко реагировать на инциденты с дебоширами, помещая таких пассажиров в черный список и не допуская их на борт.

авиадебоширы

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