В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда

Еврейский музей и центр толерантности в Москве открыл свой главный весенний проект — выставку «Еврейский авангард 1910–1930 годов. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие». Это путешествие к истокам еврейского народного творчества, которое эволюционировало в авангард, а затем интегрировалось в «большой стиль» СССР.

Ключевой частью экспозиции стала реконструкция выставки 1922 года объединения «Культур-Лига». Это, в частности, работы Натана Альтмана, Марка Шагала и Давида Штеренберга, за тем исключением, что Шагал представлен проекциями, а не реальными картинами.

«Когда мы смотрим на события, которые отмечаем как развитие культуры, мы понимаем, что эта выставка действительно стала самой значительной — в плане состава авторов тех работ, которые оказались на ней. И эта оценка имеет стадию исторической перспективы. Наверное, когда она организовывалась, не было ощущения, что это высшая точка, после которой ничего не последует», — рассказала «Известиям» куратор проекта Еврейского музея Мария Гадас.

В создании масштабного проекта приняли участие в том числе ГМИИ имени Пушкина, Третьяковская галерея, Русский музей в Санкт-Петербурге, Музей истории евреев в России, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Нижнетагильский государственный музей изобразительных искусств, а также частные коллекционеры.

В экспозицию вошли более 100 произведений еврейского искусства. Ряд произведений представлены публике впервые. Как рассказала Мария Гадас, работы Давида Штеренберга никогда не выставлялись в том составе и в том количестве, которое оказалось в музее.

Выставка пройдет с 6 марта по 9 июня 2024 года. Но это лишь один из трех больших проектов Еврейского музея, запланированных на весну.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Шагал в авангарде: в Москве реконструировали выставку 1922 года