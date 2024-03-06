«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом

Ученые Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН и Центрального научно-исследовательского института туберкулеза придумали, как бороться с покоящимися и не чувствительными к антибиотикам формами Mycobacterium tuberculosis. Они предложили облучать бактерии желтым светом, имеющим длину волны 565 нанометров.

Покоящиеся клетки патогена накапливают большое количество порфиринов — азотсодержащих пигментов, которые под воздействием света выделяют активные формы кислорода — частицы, способные повреждать белки и ДНК. Они накапливаются в клетках микобактерий, которые можно использовать в качестве молекулярного «оружия» против самих бактерий.

«Эксперименты доказали, что эффективность предложенного подхода достигает 99,99%, поэтому потенциально его можно будет использовать в клинической практике для уничтожения как неактивных очагов туберкулеза в легких человека, так и возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Однако нам еще предстоит проверить этот метод на лабораторных животных», — рассказала руководитель проекта, доктор биологических наук, завлабораторией биохимии стрессов микроорганизмов ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН Маргарита Шлеева.

Ученые в лабораторных условиях получили латентные формы Mycobacterium tuberculosis и измерили количество порфиринов в их клетках. Оказалось, что уровень этих веществ в шесть раз превышал показатели, которые наблюдались у активных бактерий. В результате получасового эксперимента по облучению желтым светом 99,99% патогенов погибло, чего нельзя достичь применением любых антибиотиков, даже в случае активно растущих микобактерий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 6 марта, в 10:00

Бьет лучом: желтый свет обезвредит «спящие» очаги туберкулеза за полчаса