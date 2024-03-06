Парижскую квартиру Карла Лагерфельда продадут на аукционе

Парижскую квартиру скончавшегося в 2019 году немецкого дизайнера Карла Лагерфельда с видом на Сену и Лувр продадут на аукционе. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники во вторник, 5 марта.

Квартира находится в здании XVII века на набережной Вольтера. Модельер при жизни провел ремонт, выбрав для помещения дизайн в футуристическом стиле.

Аукцион пройдет 26 марта — такой срок был заявлен нотариальной конторой, которая ответственна за продажу. Первоначальная стоимость составит €5,3 млн. Торги пройдут в Парижской торгово-промышленной палате. Право на участие в аукционе обеспечивается внесением залога в размере €1,06 млн.

Лагерфельд скончался в ночь на 19 февраля 2019 года. Ему было 85 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. За месяц до своей кончины модельер впервые за 36 лет не вышел на поклон после представления коллекции. Вместо него гостей поприветствовала студийный директор марки Виржини Виар. Она объяснила, что кутюрье очень устал и попросил подменить его.

Лагерфельд запустил собственную линию одежды в 1970-х, а в 1983 году он стал художественным директором Дома Chanel.

26 февраля 2024 года сообщалось, что резиденцию британского музыканта и певца, бывшего вокалиста рок-группы Queen выставили на аукционе. Резиденцию Меркьюри в Лондоне выставили на торги за £30 млн (€35 млн). В настоящее время владелицей резиденции является Мэри Остин, подруга музыканта, которой он завещал большую часть своего состояния.