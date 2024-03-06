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Украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре под Киевом

«Обозреватель»: под Киевом разгорелся масштабный пожар
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Фото: Global Look Press/Evgen Kotenko
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Под Киевом разгорелся пожар, воспламенилась трава на площади более 3 га. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель» во вторник, 5 марта.

«Рядом с экопарком «Осокорки» произошло сильное возгорание травы. Сейчас пылает вблизи озера, пожар продолжается», — сказано в сообщении.

Жителям Дарницкого района посоветовали закрыть окна в домах и квартирах, поскольку дым может проникать в помещения. Огонь затронул заросли камышей на озере Тягле и продолжает распространяться. При этом пожарным трудно добраться к месту возгорания из-за отсутствия дороги.

В публикации отмечено, что на месте происшествия работают пожарные и спасатели, они предпринимают необходимые действия для предотвращения распространения возгорания. Площадь горения затронула около 3 га.

Национальная полиция Украины займется расследованием причин и обстоятельств пожара.

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Ранее, 10 сентября 2023 года, в Тернополе на западе Украины загорелся завод, огнем было охвачено 9 тыс. кв. м. По информации СМИ, завод принадлежал производителю экструдированного пенополистирола и дистрибьютору строительных материалов. Для ликвидации возгорания привлекали спасателей из Ровно. Рядом с местом пожара закрывали заправки.

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