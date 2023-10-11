Огневой дозор: арендаторы леса будут отвечать за бездействие при пожаре

Арендаторов лесных участков будут штрафовать за бездействие при пожарах — для них введут административную ответственность. Штрафы составят от 5 до 250 тыс. рублей. Изменения в КоАП одобрил кабмин, выяснили «Известия». Поправки потребовались, поскольку для граждан — арендаторов лесных участков были установлены обязанности, а вот ответственности не было — поэтому многие просто игнорировали правила. В Совете Федераций предложили расширить действие законопроекта и на другие участки, в частности, на поросшие сухим камышом — от пожаров на них часто страдают, например, жители дельты Волги.

Лесная ответственность

Санкции за бездействие при тушении пожаров будут введены для арендаторов лесных участков, в том числе тех, у которых аренда бессрочная. Такой законопроект, разработанный Минюстом, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, с ее решением ознакомились «Известия».

— Проект поправок к КоАП предлагает ввести штрафы: для граждан — в размере от 5 до 15 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 150 до 250 тыс. рублей, — сказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Сейчас подобная ответственность возложена только на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и организации, пояснил «Известиям» председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

— В законе присутствует пробел, поскольку ответственность для граждан за аналогичные правонарушения не установлена, — отметил он.

Пользуясь этим, они зачастую игнорируют свои обязанности по участию в тушении, добавил Владимир Груздев.

Глава Рослесхознадзора Иван Советников напомнил «Известиям», что сейчас Лесной кодекс устанавливает обязанность для арендаторов участвовать в ликвидации лесных пожаров на своем участке. С введением поправок они будут более оперативно направлять свои силы и средства на помощь региональным лесопожарным формированиям для тушения возгораний, заявили «Известиям» в пресс-службе Минприроды.

Кроме того, поправки предусматривают административную ответственность для индивидуальных предпринимателей и юрлиц за непредоставление данных учета охотничьих ресурсов и объемов их изъятия. Такая обязанность установлена законом.

Отсутствие таких данных не позволяет выявлять изменение состояния охотничьих ресурсов, рационально организовывать их использование, а также мешает сохранять среду обитания животных, говорится в пояснительной записке.

Документ предлагает наделить федеральные органы исполнительной власти дополнительными полномочиями — по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях. Эту возможность получат ведомства и агентства, которые осуществляют контроль в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, в области охраны воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Определять состав правонарушения они смогут в рамках статьи КоАП об уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений.

Законопроект согласован с МЧС, Минприроды, Минэком, Минфином, отмечается в сопровождающих документах к законопроекту.

Точные формулировки

Обеспечение пожарной безопасности — это задача не только государства, органов власти или специальных подразделений, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

— Защита от пожаров — это общая задача, и не в последнюю, а иногда и в первую очередь владельцев имущества, — сказал он «Известиям». — Мы как хозяева своих домов, руководители учреждений, предприятий в первую очередь отвечаем за обеспечение противопожарной безопасности. Почему по-другому должно быть с владельцами лесных участков?

Как отметил партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, в проекте поправок не идет речи о появлении у физических, юридических и должностных лиц обязанности содействовать тушению пожаров.

— Такая обязанность у них, да и у нас с вами, по умолчанию есть, — подчеркнул эксперт. — Есть федеральный закон «О пожарной безопасности», который устанавливает, что мы все обязаны иметь в помещениях и строениях средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь. А при обнаружении пожаров надо немедленно уведомлять пожарную охрану и до ее прибытия принимать посильные меры по тушению и спасению людей и имущества.

По его словам, под содействием подразумевается обеспечение беспрепятственного доступа к территории, на которой произошло возгорание.

— Также это может быть предоставление огнеборцам горючего, доступа к системам пожаротушения и водоснабжения, — пояснил он. — Это и предоставление строительной и специальной техники, транспортных средств, помощь в тушении и эвакуации. Хотя в большинстве случаев под содействием полагается непрепятствование работе: «не можешь помочь — не мешай».

Александр Башкин полагает, что следует расширить действие законопроекта и на другие участки, кроме лесных. Например, на покрытые камышом и тростником.

— Я как представитель Астраханской области могу уверить, что астраханцы очень сильно страдают от тростниковых пожаров, от серьезных пожаров в дельте Волги. Причем многие земли, территории имеют своих владельцев, — сказал парламентарий.

А вот формулировку «неоказание содействия тушению лесных пожаров» сенатор предложил сделать более четкой.

Эксперт по пожарной безопасности лесов Константин Кобяков полагает, что изменения в КоАП можно считать частью процесса по более плотному вовлечению арендаторов лесного фонда в тушение лесных пожаров.

— В первоначальных редакциях Лесного кодекса это возлагалось только на специализированные органы. И постепенно эти положения всё больше дополняются тем, чтобы сами арендаторы лесного фонда не только проводили профилактику, но и участвовали непосредственно в тушении, — сказал он.

Но арендаторы могут не обладать достаточными навыкам для тушения, обратил внимание эксперт. Решить эту проблему могут сводные планы тушения, которые готовят регионы и согласовывает Рослесхоз: в них пользователям отводится определенная роль, не связанная с повышенными рисками.