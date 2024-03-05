Аналитик объяснил исторический максимум биткоина

Укрепление биткоина до исторического максимума в размере $69 тыс. объясняется рядом причин, в том числе растущим спросом со стороны институциональных инвесторов. Об этом 5 марта рассказал «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Всё больше крупных инвесткомпаний, хедж-фондов и компаний из традиционного финансового сектора включают биткоин в свои инвестиционные портфели. Это увеличивает спрос», — указал он.

Также он отметил, что в январе 2024 года были запущены биткоин-ETF, следующие за его курсом. По словам Антонова, это открыло доступ к инвестированию для огромного числа инвесторов через брокерские счета и платформы.

«Третье — это приближение халвинга биткоина в апреле 2024 года. Это предопределяет сокращение эмиссии новых монет и ожидания дефицита предложения на фоне растущего спроса. Халвинги исторически запускали новые бычьи циклы с ростом цены», — сказал эксперт.

Антонов отметил, что эти факторы позволяют ожидать продолжения бычьего тренда на рост стоимости биткоина.

«После возможной коррекции рост может возобновиться с целью в $100 тыс. к концу 2024 года. Однако возможны и спады из-за высокой волатильности. Но в долгосрочной перспективе биткоин сохраняет потенциал роста как новый инвестиционный актив», — заявил аналитик.

Ранее в этот день курс биткоина превысил $69 тыс., тем самым обновив исторический максимум, достигнутый в ноябре 2021 года. Позднее курс откатился назад, упав до $64,9 тыс. Всего за последний месяц он подорожал на 60%.

5 марта кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что рост биткоина имеет элемент казино. По его словам, текущий рост данной криптовалюты обусловлен бычьим трендом, который вызван волной оптимизма криптоинвесторов после одобрения американской Комиссией по ценным бумагам и биржам 11 спотовых биржевых фондов.