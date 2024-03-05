Курс биткоина обновил максимум выше $69 тыс.

Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума. Об этом 5 марта свидетельствуют данные биржи Binance.

Курс криптовалюты превысил $69 тыс., тем самым обновив исторический максимум, достигнутый в ноябре 2021 года.

Позднее курс биткоина откатился назад. Так, по состоянию на 19:19 он составил $64, 9 тыс.

За последний месяц биткоин подорожал на 60%.

Ранее в этот день кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что рост биткоина имеет элемент казино. По его словам, текущий рост данной криптовалюты обусловлен бычьим трендом, который вызван волной оптимизма криптоинвесторов после одобрения американской Комиссией по ценным бумагам и биржам 11 спотовых биржевых фондов (ETF).

До этого, 4 марта, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что уже в апреле или до конца весны эта криптовалюта может подняться выше $69 тыс., а до конца года — достичь отметки $100 тыс.