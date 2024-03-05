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Экономист рассказал об элементе казино вокруг биткоина

Экономист Щербаченко: рост биткоина имеет элемент казино
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко предупредил во вторник, 5 марта, о том, что рост биткоина (BTC) имеет элемент казино.

Он обратил внимание на то, что, помимо основных, существуют и спекулятивные факторы, влияющие на курс криптовалюты.

«Это могут быть нефундаментальные события, такие как публикация сообщений в социальных сетях, мемов в новостях и так далее», — рассказал Щербаченко в беседе с Lenta.Ru.

В качестве одного из примеров спекулятивных влияний он привел следующее: в июне 2021 года американский миллиардер и инженер Илон Маск опубликовал у себя в соцсети смайлик разбитого сердца и хештег #bitcoin. В итоге котировки упали на 6%.

По словам экономиста, текущий рост биткоина обусловлен бычьим трендом, который вызван волной оптимизма криптоинвесторов после одобрения американской Комиссией по ценным бумагам и биржам 11 спотовых биржевых фондов (ETF).

При этом одни эксперты и аналитики считают, что биткоин может достичь отметки в $100 тыс. и даже превысить эту цифру в будущем, а другие — что он упадет.

«Такие советы в интернете могут быть опасны, так как за них никто не несет ответственности»,— предупредил экономист.

Что же касается элемента казино в росте биткоина, то многие люди начинают покупать его только потому, что все говорят, что «он сейчас растет», что «все знали, что он вырастет до $65 тыс.» и что «скоро он будет стоить больше $100 тыс.».

«Важно понимать, что именно вы покупаете. Если вы не разбираетесь в деталях криптовалютного мира и не понимаете разницу между железным и электронным биткоином, возможно, вам лучше воздержаться от инвестиций в эту сферу», — заключил специалист.

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Накануне стоимость биткоина поднялась до $67,358 тыс. Рост составил 7,43% за сутки, передает НСН.

Ранее в тот же день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что уже в апреле или до конца весны эта криптовалюта может подняться выше $69 тыс., а до конца года — достичь отметки $100 тыс.

Биткоин растет в цене уже вторую неделю подряд, с 25 февраля его стоимость увеличилась более чем на 30%, уточняет РИАМО.

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