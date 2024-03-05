Автор иска против офицеров бундесвера Кольман объяснил причину его подачи

Подавший иск против офицеров бундесвера лидер партии «Свободная Саксония» Мартин Кольман объяснил причину его подачи в разговоре с «Известиями» 5 марта.

«Я несколько удивился, с одной стороны, что они неосторожны настолько, что их могут прослушивать, с другой стороны, конечно, меня удивило, что они очевидно планируют вмешаться в эту войну с немецкой стороны, что официально всегда оспаривали. Меня это немного возмутило», — отметил он.

Партия решила, что необходимо подать иск, поскольку в Германии подготовка к агрессивной войне подлежит наказанию, указал политик.

По его мнению, у них нет никаких шансов выиграть дело. «У нас есть поговорка «Ворон ворону глаз не выклюет». Генпрокуратура относится к государству и не пойдет против собственной армии и ведущих офицеров», — сказал Кольман.

Он подчеркнул, что «Свободная Саксония» выступает за то, чтобы держаться в стороне от российско-украинского конфликта.

«В прошлом Германия предпринимала хорошие попытки посредничества, и я говорю об этом людям. Именно Украина отклонила план Штайнмайера, а не Россия. Так что у нас вообще нет никакой причины вставать на сторону Украины», — поделился лидер партии.

Также он добавил, что сам служил в бундесвере и его учили, что в ходе телефонного разговора необходимо шифроваться.

«А они там так свободно говорят, называя реальные имена и цели, вместо того, чтобы говорить, например, «объект Б» или «человек В». Нас в армии другому учили!» — резюмировал Кольман.

Партия «Свободная Саксония» 3 марта подала иск в генпрокуратуру ФРГ против офицеров бундесвера из-за обсуждения атаки на Крымский мост с помощью ракет Taurus.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала полную расшифровку дискуссии высокопоставленных сотрудников немецкой армии об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту, которая, по ее данным, прошла 19 февраля. В ходе разговора военные обсуждали поставки ракет Taurus на Украину.

Во фрагменте аудиозаписи представителей ВВС Германии говорилось, что офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным. Разговор состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франком Грефе, инспектором BBC бундесвера Инго Герхартцем, сотрудником центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефаном Фенске и работником того же управления по фамилии Фроштедте.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти оперативно расследуют ситуацию вокруг публикации записи разговора немецких офицеров по Украине. Он указал, что произошедшее является «очень серьезной проблемой».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что запись переговоров немецких офицеров демонстрирует вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине. Кроме того, Москва надеется ознакомиться с результатами расследования властей ФРГ по данной теме.

Также в связи с произошедшим в МИД РФ 4 марта был вызван посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф. Немецкий дипломат пробыл в здании министерства более часа, а затем покинул его, не ответив на вопросы журналистов.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. В последние месяцы Киев неоднократно настаивал на передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, однако сталкивался с отказами. Шольц, в свою очередь, выступает против поставок данного вооружения, так как это опасно вовлечением Германии в конфликт.