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Нарышкин заявил о причастности англосаксов к взрывам на «Северных потоках»

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Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
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Ряд признаков указывал, что за терактами на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» стоят англосаксонские страны, заявил 5 марта директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Он отметил, что потом «мозаика сложилась» и Москве стала очевидна их причастность к диверсии.

«У нас, конечно, была информация, косвенные признаки того, кто же это сделал. Хотя эти косвенные признаки показали сами авторы содеянного. <…> Ну, мозаика сложилась. И эта мозаика очевидно указывает на авторов», — сказал директор СВР в эксклюзивном интервью для телеканала «Соловьев Live», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия-1».

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26 февраля полиция Дании объявила об остановке расследования взрывов на СП. Объяснялось, что необходимых оснований для возбуждения уголовного дела по данному факту нет. При этом полиция не исключила версию, по которой имела место «умышленная диверсия».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение Дании абсурдным и отметил, что правоохранители в ходе расследования, очевидно, вышли на своих ближайших союзников. Он также обратил внимание на признание Дании в том, что это могла быть преднамеренная диверсия.

При этом представитель кабинета министров Германии Кристиане Хофман заявила, что власти ФРГ заинтересованы в продолжении расследования диверсий. Она уточнила, что за это отвечает генпрокуратура государства, принимающая решения о дальнейших действиях.

До этого, 7 февраля, прокуратура Швеции объявила о закрытии собственного расследования взрывов на «Северных потоках». Ведомство сообщило, что предварительное расследование достигло стадии, на которой власти имеют четкое представление об инциденте и не выявили ничего, что указывало бы на то, что страна или ее граждане были причастны к нападению, произошедшему в международных водах.

Еще 9 февраля президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что взрывы на СП — это теракт и ответственность за него несет Центральное разведывательное управление США (ЦРУ).

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля 2023 года, к взрывам причастны США. Он утверждал, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.

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