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В Союзе пенсионеров рассказали о возможности увеличения пенсии

Глава Союза пенсионеров Рязанский: россияне могут «выкупить» недостающий стаж
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Россияне имеют возможность докупить недостающий стаж для получения пенсии или надеяться на государственную социальную пенсию, которая гораздо ниже страховой и начинает выплачиваться на пять лет позже. Об этом председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал во вторник, 5 марта.

По его словам, в семье часто бывает, что кто-то зарабатывает деньги, а кто-то занимается семьей и детьми.

«Так бывает: не всегда все члены семьи могут заработать себе полноценный потенциал для получения трудовой страховой пенсии. Для этого существуют дополнительные возможности. Они предоставляются тем, кому не хватает стажа для получения пенсии по старости», — рассказал эксперт в интервью «Радио 1».

Рязанский рассказал, что кто-то из родственников может вносить взносы за человека на постоянной основе в пенсионную систему, что обеспечит выплату страховой пенсии при достижении соответствующего возраста. Кроме этого, недостающий стаж можно выкупить единовременно, если не хватает небольшого числа лет.

Если же есть большая нехватка стажа, лет 12–15, то человек может устроиться на работу и доработать его, добавил эксперт.

Он также напомнил, что есть накопительные частные пенсионные фонды, где не важен стаж, а учитываются только накопления. Подобные частные организации дополняют государственную систему пенсионного законодательства.

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Ранее в этот день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что россияне, которым не хватает необходимого трудового стажа и баллов для пенсии, могут их докупить, передает RT.

По словам депутата, можно докупить пенсионные баллы, однако этого нельзя сделать в полном объеме. Она отметила, что докупить можно не больше половины стажа в случае его нехватки, передает НСН.

Бессараб подчеркнула, что этот вариант может быть интересен тем, кто не сумел сформировать свой трудовой стаж в полном объеме или пенсионный баланс, сообщает телеканал «360».

29 февраля Бессараб сообщила, что пенсия россиян, достигших возраста 80 лет в феврале 2024 года, будет увеличена с 1 марта. Парламентарий также добавила, что с 1 апреля произойдет повышение социальной пенсии.

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