В ресурсе и потоке: для работников в возрасте предложили закрепить право на гибкий график

Чтобы люди предпенсионного и пенсионного возрастов могли полноценно продолжать трудиться и быть ресурсом для экономики, необходимо законодательно зафиксировать их право на «гибкие формы занятости» на прежних местах работы. Это может быть удаленка, неполный рабочий день или неделя и т.п. Такое предложение содержит совместный доклад (есть в распоряжении «Известий») АНО «Национальные приоритеты» и НИУ ВШЭ, который посвящен реализации нацпроектов в отношении россиян старшего возраста. Кроме того, нужно создать базы данных вакансий для таких работников и проводить мониторинг зарплат, чтобы выявить и устранить факты дискриминации пожилых людей. Парадигма изменилась, отмечают эксперты, и сегодня старшее поколение — не только объект соцответственности, но и ресурс, в том числе трудовой.

Жизнь после пика

В понедельник, 29 января, АНО «Национальные приоритеты» и НИУ ВШЭ представят совместный итоговый аналитический доклад о влиянии нацпроектов и стратегических инициатив правительства на российские реалии. Одна из частей документа посвящена старшему поколению. Которое, как отмечается, является не только объектом социальной заботы и ответственности, но и ресурсом для будущего, в том числе и трудовым. Однако, помимо очевидных достижений (например, за последние четыре года прошли профессиональное переобучение и получили дополнительное профобразование более 500 тыс. пожилых граждан), есть и проблемы, требующие решения.

Справка «Известий» По данным опроса ВЦИОМ, в 2023 году по сравнению с 2020-м острота главных проблем, с которыми сталкиваются пожилые люди, снизилась. Так, если в 2020-м нехватку денег выделяли 71%, то в 2023-м — 61%, беспокойство об ухудшении здоровья высказывали 44% и 40% соответственно.

Так, ученые из Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ выяснили: вместо того чтобы к предпенсионному возрасту быть на пике заработков, средний россиянин оказывается на одном уровне с начинающим работником. Такие данные содержатся в исследовании ученых Евгении Черниной и Владимира Гимпельсона, которые проанализировали специфику эволюции зарплат на протяжении жизненного цикла россиян за период с 2000 по 2019 год. И выяснили, что зарплаты на пике карьеры (15–19 лет опыта) в среднем выше на 15%, чем в ее начале (0–4 года опыта), но падают ниже начального уровня к моменту, когда работник накапливает 35–39 лет трудового стажа.

Еще одна проблема — работники предпенсионного и пенсионного возрастов не могут претендовать на высокие позиции. Предпочтение отдается молодым, а пенсионеры даже с высокой квалификацией зачастую вынуждены заниматься низкоквалифицированным трудом.

Почетный подход

Для решения этих проблем эксперты предложили несколько мер. Первая — внедрение гибких форм занятости, которые позволяли бы пожилым людям работать на прежних местах работы дистанционно, неполный рабочий день или неделю.

— Эту меру мы считаем наиболее важной и эффективной, поскольку люди в определенном возрасте могут испытывать проблемы со здоровьем, и им физиологически сложно работать полный день или просто уже иметь в виде приоритета жизнь вне работы. Поэтому очень важно, чтобы они могли иметь право на гибкую занятость, — пояснила «Известиям» руководитель дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова.

По ее словам, это предложение нуждается в законодательном закреплении, однако многого можно добиться также за счет разработки и внедрения лучших практик по трудовой активности старшего поколения. Что касается работодателей, то они уже понимают, что предпенсионеры и пенсионеры — это важный трудовой ресурс, подчеркнула эксперт.

— Это особенно очевидно в небольших городах, откуда уезжает молодежь и где основная занятость приходится на людей старшего возраста, — отметила она.

Действительно, безработица в России сейчас находится на рекордно низком уровне — 2,9%. При этом практически каждый четвертый житель страны (35,8 млн человек) старше трудоспособного возраста. По прогнозам экспертов, в ближайшие 15 лет пожилых людей станет больше на 24,3%, или на 8,7 млн человек.

Вторая мера — мониторинг зарплат на рынке труда, чтобы выявлять и устранять факты дискриминации предпенсионеров и пенсионеров, когда на одной и той же позиции с молодыми им платят меньше. По мнению Юлии Грязновой, такой анализ имеет смысл провести по аналогии с разницей в заработках мужчин и женщин.

Также среди предложений экспертов НИУ ВШЭ и АНО «Национальные приоритеты» — создание базы данных вакансий для работников старших возрастов, расширение программ занятости со стороны государства и компаний с госучастием, расширение программ повышения квалификации и переподготовки.

Эффект оплаты

Как пояснили «Известиям» во ВНИИ труда, анализ усредненных зарплат по разным трудовым когортам зависит от сферы и специфики деятельности. Поэтому необходимо учитывать следующие факторы: «молодые профессии», которые стали массовыми в последние 15 лет, льготные категории, влияние профессионального опыта на увеличение оплаты (например, преподаватели, врачи, инженеры, квалифицированные рабочие и т.д.). Есть и еще один важный критерий, который во многом объясняет разницу в зарплатах более старшего и молодого поколения, — актуальность знаний.

Исследования показали, сообщили во ВНИИ труда, что 49% работающих граждан в возрасте 30 лет готовы учиться за счет государства или работодателя, а 41% —дополнительно получать знания и за свой счет. В возрастной категории старше 50 лет это всего 35% и 18% соответственно. При этом во всех возрастных группах респонденты фиксируют, что содержание трудовой функции меняется. Таким образом, граждане, которые не обновляют свои профессиональные знания после завершения обучения, становятся менее конкурентоспособными на рынке труда, делают вывод во ВНИИ труда.

А профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов уверен, что все-таки снижение уровня зарплат у людей предпенсионного и пенсионного возраста связано с дискриминацией, когда их должностной статус, а значит, и зарплата снижаются. По его мнению, работодатели делают это, понимая, что таким гражданам уже тяжело трудоустроиться. Что касается мониторинга зарплат, то эксперт полагает, что этот механизм трудно реализовать, поскольку у работодателя нет нормативных обязательств предоставлять такую информацию. А сама по себе процедура трудоемкая, добавил Александр Сафонов.

— Чтобы решить проблему дискриминации старшего поколения, нужно отменить в действующих законах возрастные ограничения, — высказал мнение эксперт.

Именно они для работодателя служат основанием переводить работников старших возрастов на более низкооплачиваемые должности, уточнил Александр Сафонов.

Как напомнили во ВНИИ труда, Трудовым кодексом запрещена дискриминация по возрасту. Отказ в приеме на работу исключительно из-за факта достижения пенсионного или предпенсионного возраста запрещен. Соискатели, столкнувшиеся с таким отказом, могут в судебном порядке оспорить решение работодателя, а сотрудники, столкнувшиеся с возрастной дискриминацией, могут обратиться в трудовую инспекцию.