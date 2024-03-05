В Госдуме разъяснили порядок действий в случае нехватки стажа для пенсии

Россияне, которым не хватает необходимого трудового стажа и баллов для пенсии, могут их докупить. Об этом 5 марта изданию «Газета.Ru» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, можно докупить пенсионные баллы, однако этого нельзя сделать в полном объеме. Она отметила, что докупить можно не больше половины стажа в случае его нехватки.

Бессараб подчеркнула, что этот вариант может быть интересен тем, кто не сумел сформировать свой трудовой стаж в полном объеме или пенсионный баланс. Также, по ее словам, цена ежегодно меняется.

За 2023 год россияне смогли приобрести не более 8,12 пенсионного балла за 340 тыс. рублей, заключила депутат.

Накануне, 4 марта, сообщалось, что группа депутатов ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, согласно которому за рабочий стаж от 30 лет предлагается выплачивать пенсию в размере двух прожиточных минимумов.

29 февраля Светлана Бессараб сообщила, что пенсия россиян, достигших возраста 80 лет в феврале 2024 года, будет увеличена с 1 марта. Парламентарий также добавила, что с 1 апреля произойдет повышение социальной пенсии.