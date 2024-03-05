Путин отметил рост продаж российского мороженого после угощения им Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин отметил рост продаж российского мороженого в Китае после того, как угостил им лидера КНР Си Цзиньпина. На это он обратил внимание 5 марта в ходе встречи с аграриями в Ставропольском крае.

«Я своего друга, председателя Си Цзиньпина, угощал нашим мороженым. Там, по-моему, возросли даже продажи нашего мороженого», — рассказал российский лидер.

Об этом он вспомнил, когда коммерческий директор «Иль мио мороженко» Ирина Гармаева рассказывала об интересе в КНР к продукции.

В июне 2019 года Путин подарил Си Цзиньпину коробку российского мороженого. Это произошло перед началом в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также Путин сделал такой же подарок в сентябре 2016 года в рамках саммита «большой двадцатки» (G20) в Ханчжоу.

В марте 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин хранит наготове мороженое для Си Цзиньпина. Он добавил, что председатель КНР очень любит мороженое.