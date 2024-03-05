Маск похвастался работой серверов X на фоне сбоя в других соцсетях

Предприниматель и владелец X (бывшего Twitter) Илон Маск 5 марта похвастался работой своих серверов на фоне масштабного сбоя в работе других социальных сетей.

«Если вы читаете этот пост, значит наши серверы работают», — написал он в X.

Ранее в этот день пользователи соцсетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещены в РФ) по всему миру сообщили о масштабных сбоях в работе приложений. Больше всего жалоб поступило из США — 125 тыс. и 17 тыс. на Facebook и Instagram соответственно.

До этого, 27 февраля, на сбой в работе Telegram пожаловались пользователи. У них возникли проблемы с отправкой сообщений, загрузкой чатов и каналов. Downdetector также сообщил о сбоях в других сервисах, в том числе в социальной сети VK, видеохостинге YouTube и мессенджере WhatsApp.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев заявил, что сбой произошел из-за проверки Роскомнадзора. По его словам, в Роскомнадзоре пытались найти уязвимые места, которые в будущем могут привести к разблокировке запрещенных в России сервисов и платформ.